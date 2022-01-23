В Петербург поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М»
На склад в Санкт-Петербурге поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков в количестве 2280 комплектов доз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
В ближайшее время вакцину «Спутник М» распределят по районным поликлиникам, где работают пункты вакцинации. Подростков будут прививать в 83 пунктах, они уже готовы к приему, говорится в сообщении. По мере поступления большего объема партии вакцины прививочные пункты организуют в школах.
Ранее сообщалось, что в Москве проходит третья фаза клинических испытаний препарата. В ходе исследования 1500 подростков сделали прививки первым компонентом вакцины, полностью привились 1200 детей.
Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.
По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.