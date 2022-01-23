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В Петербург поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М»

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На склад в Санкт-Петербурге поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков в количестве 2280 комплектов доз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

В ближайшее время вакцину «Спутник М» распределят по районным поликлиникам, где работают пункты вакцинации. Подростков будут прививать в 83 пунктах, они уже готовы к приему, говорится в сообщении. По мере поступления большего объема партии вакцины прививочные пункты организуют в школах. 

Ранее сообщалось, что в Москве проходит третья фаза клинических испытаний препарата. В ходе исследования 1500 подростков сделали прививки первым компонентом вакцины, полностью привились 1200 детей. 

Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%.

По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных