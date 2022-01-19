Первая партия «Спутника М» поступит в Санкт-Петербург через две недели
Первая партия вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» поступит в Санкт-Петербург в ближайшие две недели, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. По его словам, детские поликлиники готовы начать прививать детей. Вакцинация подростков является добровольной, напомнил он.
Кампания по вакцинации детей от коронавируса в России еще не началась. В Москве проходит третья фаза клинических испытаний препарата. В ходе исследования 1500 подростков сделали прививки первым компонентом вакцины, полностью привились 1200 детей. Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 13 января заявил, что вакцина поступит в гражданский оборот через неделю.
Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%. По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.