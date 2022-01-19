Первая партия «Спутника М» поступит в Санкт-Петербург через две недели

Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%. По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.