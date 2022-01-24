Песков заявил об отсутствии обсуждений о введении локдауна в России

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 65 109 человек после 63 205 днем ранее. В целом показатель обновил рекорд за все время пандемии четвертый день подряд. При этом за последние сутки госпитализировали 5970 человек, умерли 655 пациентов с COVID-19 — это минимум с 29 июня прошлого года.