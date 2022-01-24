Песков заявил об отсутствии обсуждений о введении локдауна в России
Правительство России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране не обсуждает возможность введения локдауна, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», — сказал он.
Песков пояснил, что пока число госпитализаций не растет пропорционально количеству заболевших COVID-19. Это означает, что штамм «омикрон» переносится людьми более легко, резюмировал он.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 65 109 человек после 63 205 днем ранее. В целом показатель обновил рекорд за все время пандемии четвертый день подряд. При этом за последние сутки госпитализировали 5970 человек, умерли 655 пациентов с COVID-19 — это минимум с 29 июня прошлого года.
Ранее сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил изданию Ura.ru, что локдаун в России может быть введен, если количество свободных коек снизится до «критического уровня» — станет меньше 15%.
В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантах инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.