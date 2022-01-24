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Песков заявил об отсутствии обсуждений о введении локдауна в России

Ведомости

Правительство России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране не обсуждает возможность введения локдауна, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», — сказал он.

Песков пояснил, что пока число госпитализаций не растет пропорционально количеству заболевших COVID-19. Это означает, что штамм «омикрон» переносится людьми более легко, резюмировал он.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 65 109 человек после 63 205 днем ранее. В целом показатель обновил рекорд за все время пандемии четвертый день подряд. При этом за последние сутки госпитализировали 5970 человек, умерли 655 пациентов с COVID-19 — это минимум с 29 июня прошлого года.

Ранее сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил изданию Ura.ru, что локдаун в России может быть введен, если количество свободных коек снизится до «критического уровня» — станет меньше 15%.

В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантах инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.

Ранее по теме: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 64%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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