Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Сотрудники МВД задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на женщину в Наро-Фоминском городском округе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. 16 января за помощью в полицию обратилась вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко.
«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», – рассказала Волк. Полицейские ищут остальных соучастников преступления, добавила она.
Ранее ГУ МВД по Московской области сообщило, что, со слов потерпевшей, она ехала на машине со стороны деревни Глаголево Московской области и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля. После того как женщина вышла, к ней подошли трое мужчин. Они, угрожая ей «предметом, похожим на оружие», заставили ее поехать к ней домой, забрали оттуда крупную сумму денег и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). ТАСС со ссылкой на источник писал, что у Коташенко похитили около 100 млн руб.
Александр Градский умер 28 ноября 2021 г. Ему было 72 года. Артист попал в реанимацию с инсультом 26 ноября и скончался в ночь на воскресенье, 28 ноября, после инфаркта головного мозга.