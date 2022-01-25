Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского

Ранее ГУ МВД по Московской области сообщило, что, со слов потерпевшей, она ехала на машине со стороны деревни Глаголево Московской области и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля. После того как женщина вышла, к ней подошли трое мужчин. Они, угрожая ей «предметом, похожим на оружие», заставили ее поехать к ней домой, забрали оттуда крупную сумму денег и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). ТАСС со ссылкой на источник писал, что у Коташенко похитили около 100 млн руб.