МВД объявило в розыск Олега Навального

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы признал виновным Олега Навального в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе прошлого года (ч. 1 ст. 236 УК). Его приговорили к году лишения свободы условно.