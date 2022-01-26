МВД объявило в розыск Олега Навального
МВД России объявило в розыск Олега Навального — брата основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы МВД.
«Навальный Олег, 09.04.1983 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Другие детали не уточняются.
24 января в Люблинский районный суд поступило заявление о замене условного срока Олегу Навальному по «санитарному делу» на реальный, следует из картотеки дел.
В августе прошлого года Преображенский суд Москвы признал виновным Олега Навального в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе прошлого года (ч. 1 ст. 236 УК). Его приговорили к году лишения свободы условно.
Позже в Люблинском районном суде сообщили «РИА новости», что ходатайство о замене условного срока на реальный подали представители Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в связи с «неисполнением наложенных на осужденного обязанностей», но детали пока не раскрываются.