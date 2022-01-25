Навального внесли в список террористов и экстремистов

В сентябре Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК). Против включенных в список экстремистов и террористов были возбуждены дела об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В списке фигурантов — Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и Зеленский.