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Общество

Навального внесли в список террористов и экстремистов

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Это следует из данных Росфинмониторинга. 

Помимо Навального в перечень включили экс-юриста ФБК Любовь Соболь, главу отдела расследований ФБК Георгия Албурова и экс-сотрудника фонда Вячеслава Гимади. Также в перечень включили и других лиц, которые ранее сотрудничали с Навальным. Это Руслан Шаведдинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Егор Бутаков и оператор ФБК Павел Зеленский.

14 января экс-руководителя организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в России и ликвидирована решением суда) Леонида Волкова, а также экс-директора ФБК Ивана Жданова внесли в перечень экстремистов и террористов. 

В сентябре Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК). Против включенных в список экстремистов и террористов были возбуждены дела об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В списке фигурантов — Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и Зеленский.

По версии следствия, Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество. СК утверждает, что сообщество было создано с целью «изменить основы конституционного строя» и подорвать «общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации».

Ранее по теме: СК возбудил новое уголовное дело против Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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