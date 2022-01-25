Навального внесли в список террористов и экстремистов
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Это следует из данных Росфинмониторинга.
Помимо Навального в перечень включили экс-юриста ФБК Любовь Соболь, главу отдела расследований ФБК Георгия Албурова и экс-сотрудника фонда Вячеслава Гимади. Также в перечень включили и других лиц, которые ранее сотрудничали с Навальным. Это Руслан Шаведдинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Егор Бутаков и оператор ФБК Павел Зеленский.
14 января экс-руководителя организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в России и ликвидирована решением суда) Леонида Волкова, а также экс-директора ФБК Ивана Жданова внесли в перечень экстремистов и террористов.
В сентябре Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК). Против включенных в список экстремистов и террористов были возбуждены дела об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В списке фигурантов — Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и Зеленский.
По версии следствия, Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество. СК утверждает, что сообщество было создано с целью «изменить основы конституционного строя» и подорвать «общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации».