Совфед одобрил законопроект о пожизненном сроке за педофилию
Сенаторы Совфеда одобрили законопроект о пожизненном лишении свободы педофилов, сообщил ТАСС. Такое наказание будет применяться за повторное насилие в отношении детей и за впервые совершенное насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.
Также пожизненное наказание будут назначать преступникам, которые совершили насилие в отношении ребенка, сопряженное с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Также в законопроекте увеличивается возраст потерпевших с 14 до 18 лет. Согласно действующему законодательству педофилией считается насилие над ребенком младше 14 лет.
Один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что документ стал одним из наиболее ожидаемых обществом. По его словам, в 2021 г. число преступлений против половой неприкосновенности ребенка выросло на 8% — почти вдвое больше, чем в 2012 г. Сейчас педофилы могут получить максимум 20 лет тюрьмы.
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в сентябре прошлого года депутаты фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак. 13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принять законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов до 1 февраля. С такой просьбой выступили депутаты Костромской областной думы.
Последним резонансным преступлением против несовершеннолетних стало убийство 5-летней девочки в Костроме в начале января. 4 января стало известно о ее исчезновении, а на следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет, оба ранее были судимы, один из них – за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.