Совфед одобрил законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Последним резонансным преступлением против несовершеннолетних стало убийство 5-летней девочки в Костроме в начале января. 4 января стало известно о ее исчезновении, а на следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет, оба ранее были судимы, один из них – за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.