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Совфед одобрил законопроект о пожизненном сроке за педофилию

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Сенаторы Совфеда одобрили законопроект о пожизненном лишении свободы педофилов, сообщил ТАСС. Такое наказание будет применяться за повторное насилие в отношении детей и за впервые совершенное насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Также пожизненное наказание будут назначать преступникам, которые совершили насилие в отношении ребенка, сопряженное с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Также в законопроекте увеличивается возраст потерпевших с 14 до 18 лет. Согласно действующему законодательству педофилией считается насилие над ребенком младше 14 лет.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что документ стал одним из наиболее ожидаемых обществом. По его словам, в 2021 г. число преступлений против половой неприкосновенности ребенка выросло на 8% — почти вдвое больше, чем в 2012 г. Сейчас педофилы могут получить максимум 20 лет тюрьмы.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в сентябре прошлого года депутаты фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак. 13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принять законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов до 1 февраля. С такой просьбой выступили депутаты Костромской областной думы.

Последним резонансным преступлением против несовершеннолетних стало убийство 5-летней девочки в Костроме в начале января. 4 января стало известно о ее исчезновении, а на следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет, оба ранее были судимы, один из них – за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.

Ранее по теме: Госдума одобрила пожизненное заключение для педофилов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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