Госдума одобрила пожизненное заключение для педофилов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты также обсуждают введение новых отягчающих обстоятельств. Они будут учитываться в том случае, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.