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Общество

Госдума одобрила пожизненное заключение для педофилов

Ведомости

Госдума во вторник, 18 января, приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Инициатива предполагает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, за насильственные действия в отношении любого несовершеннолетнего вне зависимости от его возраста. Сейчас максимальная мера наказания в виде пожизненного лишения свободы грозит только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении детей младше 14 лет.

Кроме того, пожизненное заключение будет назначаться для ранее не судимых педофилов за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если преступление сопряжено «с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты также обсуждают введение новых отягчающих обстоятельств. Они будут учитываться в том случае, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных