Володин призвал принять законопроект о педофилах-рецидивистах до 1 февраля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принять законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов до 1 февраля. С такой просьбой выступили депутаты Костромской областной думы.
«Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля»,— написал Володин в своем Telegram-канале. Ранее он также отмечал, что осужденные по статьям за педофилию должны отбывать наказание в самых суровых условиях, например, на северных территориях, в рудниках.
В сентябре 2021 г. группа депутатов и сенаторов из «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних. Законопроектом предложены изменения в ч. 5 ст. 131 УК и ч. 5 ст. 132 УК, которые предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Сейчас такое наказание грозит преступнику, уже судимому за изнасилование или насильственные действия сексуального характера, если жертвой стал ребёнок в возрасте до 14 лет. Поправки предполагают установить такое же наказание и для совершивших преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
Также законопроект предлагает установить пожизненное лишение свободы в случае совершения таких преступлений в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ужесточение наказания позволит более эффективно применять санкцию в виде пожизненного лишения свободы.
Последним резонансным преступлением против несовершеннолетних стало убийство 5-летней девочки в Костроме в начале января. 4 января стало известно о ее исчезновении, а на следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24-х и 44-х лет, оба ранее были судимы, один из них – за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.