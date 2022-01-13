Володин призвал принять законопроект о педофилах-рецидивистах до 1 февраля

В сентябре 2021 г. группа депутатов и сенаторов из «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних. Законопроектом предложены изменения в ч. 5 ст. 131 УК и ч. 5 ст. 132 УК, которые предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Сейчас такое наказание грозит преступнику, уже судимому за изнасилование или насильственные действия сексуального характера, если жертвой стал ребёнок в возрасте до 14 лет. Поправки предполагают установить такое же наказание и для совершивших преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних до 18 лет.