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Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Ведомости

Правительство России поддержало предложение пожизненно лишать свободы людей за повторное изнасилование лиц младше 18 лет или совершение в отношении детей насильственных действий сексуального характера, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. То же наказание введут за аналогичные преступления против двух и более лиц. 

«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», — написал он.

В соответствии со статьей 131 УК РФ пожизненное лишение свободы сейчас могут получить лица, изнасиловавшие ребенка младше 14 лет и при этом ранее судимые за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Теперь же такое наказание может быть назначено:

- За изнасилование человека, не достигшего 18 лет, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лицом;

- За изнасилование двух и более лиц младше 18 лет;

- За изнасилование несовершеннолетнего, сопряженное с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Последние два пункта касаются в том числе тех, кто ранее не был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Аналогичные меры будут введены и за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц младше 18 лет. Изменения вносятся в статью 132 УК РФ. 

Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 сентября. Позже его поддержали Верховный суд и Следственный комитет России. В последнем из ведомств отметили, что реализация инициативы позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Ранее по теме: СК поддержал введение пожизненного срока за педофилию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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