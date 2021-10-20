Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

В соответствии со статьей 131 УК РФ пожизненное лишение свободы сейчас могут получить лица, изнасиловавшие ребенка младше 14 лет и при этом ранее судимые за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Теперь же такое наказание может быть назначено: