Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию
Правительство России поддержало предложение пожизненно лишать свободы людей за повторное изнасилование лиц младше 18 лет или совершение в отношении детей насильственных действий сексуального характера, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. То же наказание введут за аналогичные преступления против двух и более лиц.
«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», — написал он.
В соответствии со статьей 131 УК РФ пожизненное лишение свободы сейчас могут получить лица, изнасиловавшие ребенка младше 14 лет и при этом ранее судимые за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Теперь же такое наказание может быть назначено:
- За изнасилование человека, не достигшего 18 лет, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лицом;
- За изнасилование двух и более лиц младше 18 лет;
- За изнасилование несовершеннолетнего, сопряженное с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Последние два пункта касаются в том числе тех, кто ранее не был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Аналогичные меры будут введены и за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц младше 18 лет. Изменения вносятся в статью 132 УК РФ.
Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 сентября. Позже его поддержали Верховный суд и Следственный комитет России. В последнем из ведомств отметили, что реализация инициативы позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних.