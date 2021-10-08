СК поддержал введение пожизненного срока за педофилию

В ведомстве сообщили, что ежегодно в России выносится около 50 приговоров за повторное изнасилование или совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 лет. В этом году из всех уголовных дел о преступлениях против неприкосновенности несовершеннолетних у 114 фигурантов была диагностирована педофилия. В таком случае «вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», резюмировали в СК.