СК поддержал введение пожизненного срока за педофилию
Следственный комитет (СК) России поддерживает предложение пожизненно лишать свободы людей, которые ранее были судимы за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и совершили подобное повторно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следственный комитет убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», — заявили в СК.
В ведомстве сообщили, что ежегодно в России выносится около 50 приговоров за повторное изнасилование или совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 лет. В этом году из всех уголовных дел о преступлениях против неприкосновенности несовершеннолетних у 114 фигурантов была диагностирована педофилия. В таком случае «вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», резюмировали в СК.
Одним из приоритетов российского общества и государства является создание безопасного пространства для детей, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим СК счел «логичным и справедливым» усиление ответственности за педофилию.
10 сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за половые преступления против несовершеннолетних. Документ предусматривает пожизненное лишение свободы для граждан, повторно совершивших сексуальное насилие над лицами младше 18 лет. Кроме того, законопроект предлагает ввести такое наказание в случае совершения подобных преступлений в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда оно сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.