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Володин анонсировал принятие закона о пожизненном сроке для педофилов в январе

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты «сделают все», чтобы закон о пожизненном заключении за педофилию был принят в январе. Такое заявление Володин опубликовал после убийства 5-летней девочки в Костроме 4 января.

«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — сообщил Володин.

Он отметил, что осужденные по статьям за педофилию должны отбывать наказание в самых суровых условиях, например, на северных территориях, в рудниках. Этот вопрос нужно будет проработать с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), добавил Володин.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 сентября. Позже его поддержали Верховный суд и Следственный комитет России. В последнем из ведомств отметили, что реализация инициативы позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних. Правительство также поддержало инициативу.

Ранее СК по Костромской области сообщил, что 4 января 5-летняя девочка вышла на прогулку в Костроме, но двое мужчин увели ее в неизвестном направлении. Позднее их задержали, подозреваемые признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города. По данным региональной прокуратуры, оба задержанных были ранее судимы, один из них — за преступление против половой неприкосновенности.

Ранее по теме: Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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