Володин анонсировал принятие закона о пожизненном сроке для педофилов в январе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты «сделают все», чтобы закон о пожизненном заключении за педофилию был принят в январе. Такое заявление Володин опубликовал после убийства 5-летней девочки в Костроме 4 января.
«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — сообщил Володин.
Он отметил, что осужденные по статьям за педофилию должны отбывать наказание в самых суровых условиях, например, на северных территориях, в рудниках. Этот вопрос нужно будет проработать с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), добавил Володин.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 сентября. Позже его поддержали Верховный суд и Следственный комитет России. В последнем из ведомств отметили, что реализация инициативы позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних. Правительство также поддержало инициативу.
Ранее СК по Костромской области сообщил, что 4 января 5-летняя девочка вышла на прогулку в Костроме, но двое мужчин увели ее в неизвестном направлении. Позднее их задержали, подозреваемые признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города. По данным региональной прокуратуры, оба задержанных были ранее судимы, один из них — за преступление против половой неприкосновенности.