Володин анонсировал принятие закона о пожизненном сроке для педофилов в январе

Ранее СК по Костромской области сообщил, что 4 января 5-летняя девочка вышла на прогулку в Костроме, но двое мужчин увели ее в неизвестном направлении. Позднее их задержали, подозреваемые признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города. По данным региональной прокуратуры, оба задержанных были ранее судимы, один из них — за преступление против половой неприкосновенности.