Российский космонавт Николай Чуб получил визу для тренировок в США
Власти США дали въездную визу российскому космонавту Николаю Чубу, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса». Полет российского космонавта на МКС запланирован на весну 2023 г.
В США Чуб едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС. «Роскосмос» 22 января сообщил, что безопасность пребывания Чуба на МКС во время полета поставлена под вопрос из-за отказа в выдаче ему визы США.
Глава «Роскосмоса» Сергей Рогозин назвал отказ в выдаче визы «опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции». В пресс-службе «Роскосмоса» пояснили, что въездная американская виза Чубу нужна для участия в первой пятинедельной сессии по ознакомлению с американским сегментом МКС. Без этого «в принципе невозможен полет в космос», отмечали в госкорпорации.
Перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Звездном городке в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Там они осваивают российский сегмент станции, а российские космонавты, в свою очередь, в Хьюстоне в Космическом центре им. Джонсона знакомятся с сегментом США. Подготовка, по данным ТАСС, проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.
Николай Чуб включен в дублирующий экипаж 68-й экспедиции МКС, которая отправится в космос в сентябре этого года. Космонавт также вошел в основной экипаж 69-й экспедиции, которая отправится на МКС весной 2023 г.