Российский космонавт Николай Чуб получил визу для тренировок в США

Перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Звездном городке в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Там они осваивают российский сегмент станции, а российские космонавты, в свою очередь, в Хьюстоне в Космическом центре им. Джонсона знакомятся с сегментом США. Подготовка, по данным ТАСС, проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.