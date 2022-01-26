Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву состоится 28 января

Представитель авиакомпании сообщил агентству, что компания получила разрешение на два прямых чартерных рейса в связи с новогодними и рождественскими праздниками. «Один из рейсов был совершен 8 января. А второй прямой рейс назначен на 28 января. Будут ли еще назначены прямые рейсы, мы не можем сказать», — рассказали в компании.