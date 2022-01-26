Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву состоится 28 января
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выполнит 28 января прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву и обратно, сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на компанию. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекратилось летом 2019 г.
Билет из Тбилиси в Москву стоит от 718 лари (около $240), обратно – от 620 лари (около $200). Самолет вылетит из аэропорта в Тбилиси в 9:00 мск, а из Москвы – в 12:30. Рейс выполнит самолет Boeing 737.
Представитель авиакомпании сообщил агентству, что компания получила разрешение на два прямых чартерных рейса в связи с новогодними и рождественскими праздниками. «Один из рейсов был совершен 8 января. А второй прямой рейс назначен на 28 января. Будут ли еще назначены прямые рейсы, мы не можем сказать», — рассказали в компании.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Позже Минтранс уточнил, что запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в интервью «РИА Новости», что восстановление авиасообщение можно будет обсуждать после стабилизации ситуации с коронавирусом.