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Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

Ведомости
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Указ президента России Владимира Путина о приостановке сообщения между Россией и Грузией в понедельник, 8 июля, вступил в силу.

Самолет «Аэрофлота» выполнил последний прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Он вылетел вечером в воскресенье, 7 июля, и приземлился в аэропорту грузинской столицы в 2:00 по местному времени (01:00 мск). Обратно он вылетит в 03:05 по местному времени и вернется в Москву в 04:50 (мск).

Путин подписал указ о запрете российским авиакомпания летать в Грузию в июне. Позже Минтранс уточнил, что запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

По предварительной оценке Минтранаса, потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией составят 3 млрд рублей. Нацбанк Грузии оценил в $200–300 млн потери страны от сокращения потока российских туристов.

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Технологии
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Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов

Ведомости
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Государство может выделить Центру развития цифровых платформ 21,8 млрд руб. на создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию, сообщает РБК со ссылкой на проект концессионного соглашения. В Минтрансе изданию рассказали, что направили проект подобного соглашения в правительство.

Система создается по указу президента, который вступил в силу 1 июля 2019 г., чтобы перевозчики могли транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны. Они должны будут использовать специальные навигационные пломбы. Оператор этой системы еще не выбран. Представитель Минтранса сказал РБК, что ведомство считает целесообразным закрепить эту функцию за Центром развития цифровых платформ.

Концессионное соглашение предполагается заключить на десять лет. Центр развития цифровых платформ рассчитывает получить от государства 2 млрд руб. в качестве компенсации инвестиционных затрат и еще 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат. Стоимость пломбы должна составлять 300 руб. в сутки, и эти деньги будут перечисляться в федеральный бюджет.

По словам собеседника РБК, желание участвовать в проекте также изъявила компания «Глонасс». Теперь правительство должно рассмотреть и ее кандидатуру в качестве оператора системы.

Центр развития цифровых платформ на 100% принадлежит совместному предприятию Игоря Ротенберга и «Ростеха» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). РТИТС является оператором системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Компания также претендует на роль единственного исполнителя работ по установке и обслуживанию камер для фиксации нарушений правил дорожного движения.

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Политика
Новости

Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина

Ведомости
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Грузинский телеканал «Рустави-2» прервал вещание, сообщается на его сайте. Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.

На сотрудников телеканала были совершены нападения, говорится в сообщении. Руководство «Рустави-2» потребовало, чтобы власти обеспечили безопасность журналистов. В МВД Грузии заявили, что обеспечивают охрану общественного порядка на акции протеста, а также безопасность телекомпании и ее сотрудников.

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «Постскриптум» с оскорблений в адрес Путина. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. У здания, в котором находится «Рустави-2», началась акция протеста. Ее участники требуют уволить Габунию и закрыть телеканал.

Руководство «Рустави-2» принесло извинения за высказывания Габунии. Телеведущий нарушил стандарты канала, и регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос, отмечается в официальном заявлении.

Политика
Новости

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Ведомости
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Расширение ядерной программы приведет к дальнейшей изоляции Ирана и новым санкциям, написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Наличие у Ирана ядерного оружия будет представлять большую опасность для мира подчеркнул Помпео. Он призвал другие страны выступить против действий Тегерана.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Ирану нужно «быть осторожным», передает Reuters.

Иран приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, объявил ранее замминистра иностранных дел страны Аббас Арагчи. Это нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом Арагчи подчеркнул, что Иран настаивает на необходимости сохранения ядерной сделки. По его словам, отказ Тегерана от части обязательств является ответной мерой на действия европейских стран.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников из-за реструктуризации

Ведомости
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Deutsche Bank проведет масштабную реструктуризацию, которая продлится до 2022 г., следует из сообщения банка. Она предусматривает сокращение 18 тыс. сотрудников.

Deutsche Bank планирует значительно сократить свое инвестиционное подразделение. Он покинет рынок торговли акциями, но продолжит деятельность на рынках акционерного капитала. Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом.

Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро. Из них 3 млрд евро придется на второй квартал 2019 г.

За последнее десятилетие Deutsche Bank пережил трудный период, отмечает председатель наблюдательного совета Deutsche Bank Паульл Ахляйтнер. Такая радикальная трансформация бизнес-модели позволит банку стать более прибыльным, повысить доходность акционеров и стимулировать долгосрочный рост.

Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в Deutsche Bank обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. По информации газеты на конец марта в банке работали 91 463 сотрудника.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Минтранс оценил потери авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией

Ведомости
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Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Министр уточнил, что в эту сумму входят и прямые убытки компаний, и часть упущенной выгоды. Окончательная оценка будет готова к концу следующей недели.

Около 4,5 тыс. россиян, которые находятся в Грузии, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты после указа о прекращении авиасообщения между двумя странами, добавил Дитрих. Министерство выделит дополнительные средства на то, чтобы они могли на следующей неделе вернуться в Россию.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил о проведении оценки потерь, которые понесут авиакомпании от прекращения полетов в Грузию. Он отметил, что правительство возместит им убытки, и сейчас прорабатывается механизм компенсации.

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не смогут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Политика
Новости

В Мексику не пустили 14 россиян

Ведомости
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В мексиканский Канкун не пустили 14 россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Мехико. Эта уже вторая группа россиян, которую не пустили в страну на этой неделе.

Россияне прилетели в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind. Мексиканская миграционная служба решила, что цель их поездки не соответствует заявленной, пояснили в посольстве. Дипломаты выясняют точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

Россияне прилетели в Мексику как туристы, уточнили ТАСС в посольстве. Сейчас они находятся в спецприемнике, позже их отправят обратно в Россию.

Ранее в Мексику не пустили 10 россиян. Миграционная служба установила, что у троих из них профиль не соответствует туристам. Такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране, считают в посольстве. Еще троим запрещен въезд в Мексику. Оставшиеся четверо прилетели в страну из Узбекистана, и, по мнению мексиканских властей, их паспорта могут быть поддельными. Девять из десяти россиян первой группы отправили обратно в Россию.

Технологии
Новости

Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Ведомости
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Журналист Владимир Познер объявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором премии ТЭФИ. Также он решил покинуть «расширенное жюри» теленаграды, членов которого определяет этот комитет. Познер объяснил свое решение тем, что его надежды сделать ТЭФИ авторитетным и престижным телевизионным призом как в России, так и за рубежом не сбылись. Об этом он написал на своем сайте.

По словам журналиста, в последнее время конкурс лишился смысла, поскольку в какой-то момент он превратился в соревнование между тремя крупнейшими телеканалами – «Первым», «Россией» и НТВ. При этом побеждали конкурсанты от тех каналов, представителей которых было больше в числе членов Академии российского телевидения, добавил Познер. «Чаще других "победителем" становился "Первый канал". В конечном итоге это привело к тому, что руководство телеканалов "Россия" и НТВ приняло решение отказаться от участия в конкурсе ТЭФИ», – констатировал журналист.

Познер допустил, что в этом могла быть и его вина, но заверил, что не понимает, в чем именно. Он напомнил, что в 2008 г. покинул пост президента Академии российского телевидения в надежде, что это поспособствует возвращению в конкурс ТЭФИ каналов «Россия» и НТВ. Но новому президенту не удалось исправить ситуацию.

Так продолжалось до 2014 г., когда был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который, по сути дела, отодвинул академию на задний план, продолжил Познер. По его словам, он поддержал эту идею, но позже понял, что это было ошибкой. «Мне следовало занять твердую позицию и принципиально возражать против того, чтобы комитет имел какое-либо отношение к ТЭФИ», – написал журналист.

В результате сегодня, по мнению Познера, премия ТЭФИ потеряла свое общенациональное значение, лишилась того статуса, которым обладала, и стала абсолютно рядовым призом среди десятков других. «Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», – заключил он.

В завершение журналист попросил Академию российского телевидения лишить комитет права вручать статуэтку Эрнста Неизвестного. По словам Познера, скульптор согласился стать автором приза, взяв с него слово, что, если конкурс утратит демократические принципы, его статуэтка больше не будет вручаться.

Политика
Новости

Медведчук рассказал о том, как Путин стал крестным его дочери

Ведомости
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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и как тот стал крестным отцом его дочери. Интервью с украинским политиком вышло на телеканале «Россия 1».

По словам Медведчука, он впервые встретился с Путиным в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал политик. Позже, став главой администрации президента Украины, Медведчук часто виделся с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал аналогичную должность в России, и с Путиным.

Младшая дочь Медведчука Дарья стала крестницей Путина в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. По словам политика, обратиться к президенту России с такой просьбой его попросила жена Оксана. Медведчук добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.

Кум Путина и друг России: чем известен украинский политик Виктор Медведчук

Политика
Новости

Иркутские власти проверят использование мэром коммунальных служб в личных целях

Ведомости
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Правительство Иркутской области проведет собственную проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. По ее результатам губернатор региона Сергей Левченко примет решение.

Основанием для проверки стало требование вице-премьера Виталия Мутко уволить Худоногова за то, что тот использовал коммунальные службы для восстановления своего дома после паводка. Видеозапись, на которой запечатлен двор Худоногова со спецтехникой, разместил в социальных сетях местный житель. Пресс-служба Мутко сообщила, что проверка подтвердила использование мэром специальной техники в личных целях.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста и 48 участков дорог.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Политика
Новости

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Ведомости
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Районный суд Краснодарского края арестовал капитана прогулочного катамарана, который перевернулся 5 июля в Черном море недалеко от поселка Джубга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Мера пресечения избрана на два месяца.

О заключении капитана судна под стражу просило следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы.

Имя арестованного не называется. Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте сообщила «Интерфаксу», что подозреваемый – житель города Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) 1963 года рождения.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что судно было перегружено почти в пять раз – на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Два человека погибли.

Бизнес
Новости

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока»

Ведомости
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Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой назвал газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» потенциальными средствами политического и экономического давления на зависимые от поставок страны. Трансляция заседания комитета велась на YouTube.

Автором резолюции под названием «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, выражающую особую обеспокоенность в связи с реализацией проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев от США, Литвы и Канады.

Резолюция призывает правительства стран – участников ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения и оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. По нему будут осуществляться прямые поставки российского газа в Европу в обход Украины. Введение газопровода в эксплуатацию планируется в конце этого года. Он строится по дну Балтийского моря, проектная мощность трубы составит 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

«Турецкий поток» – газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд куб. м каждая. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец года.

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