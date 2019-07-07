Минтранс оценил потери авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Министр уточнил, что в эту сумму входят и прямые убытки компаний, и часть упущенной выгоды. Окончательная оценка будет готова к концу следующей недели.
Около 4,5 тыс. россиян, которые находятся в Грузии, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты после указа о прекращении авиасообщения между двумя странами, добавил Дитрих. Министерство выделит дополнительные средства на то, чтобы они могли на следующей неделе вернуться в Россию.
Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил о проведении оценки потерь, которые понесут авиакомпании от прекращения полетов в Грузию. Он отметил, что правительство возместит им убытки, и сейчас прорабатывается механизм компенсации.
Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не смогут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.