В Москве стартовали клинические исследования назальной вакцины от коронавируса

В испытаниях могут принять участие лица старше 18 лет, которые последние полгода не вакцинировались и не вакцинировались от коронавируса, а также не болели COVID-19, уточнила в эфире телеканала «Москва 24» главный специалист по клиническим исследованиям, врач — клинический фармаколог Сеченовского университета Дарья Кургузова. Препарат впрыскивается в одну ноздрю из шприца. Вакцину могут запустить в гражданский оборот, если по итогам первых двух фаз исследований она докажет свою эффективность и безопасность. После этого начнется третья фаза испытаний, участие в которой примут до 3000 человек.