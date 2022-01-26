В Москве стартовали клинические исследования назальной вакцины от коронавируса
Исследования назальной формы российской вакцины от коронавируса стартовали сегодня в Сеченовском университете Москвы, сообщила пресс-служба столичного правительства.
«В активную фазу исследования, которая рассчитана на 180 дней, планируется включить 400 участников. Вакцинированные в ходе исследования участники получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение», — рассказали там агентству ТАСС.
В испытаниях могут принять участие лица старше 18 лет, которые последние полгода не вакцинировались и не вакцинировались от коронавируса, а также не болели COVID-19, уточнила в эфире телеканала «Москва 24» главный специалист по клиническим исследованиям, врач — клинический фармаколог Сеченовского университета Дарья Кургузова. Препарат впрыскивается в одну ноздрю из шприца. Вакцину могут запустить в гражданский оборот, если по итогам первых двух фаз исследований она докажет свою эффективность и безопасность. После этого начнется третья фаза испытаний, участие в которой примут до 3000 человек.
Назальную вакцину разработали в Центре им. Гамалеи, где ранее создали первую отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Она формирует местный иммунитет в носоглотке человека, через которую инфекция проникает в организм, тем самым создавая там защитный барьер. В начале января директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что препарат поступит в оборот через три-четыре месяца.
Вчера ученый сообщил, что назальная вакцина способна защитить человека от заражения штаммом коронавируса «омикрон». Последний был обнаружен на юге Африки в начале ноября 2021 г. Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантов инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19.
В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе. По данным оперштаба, за последние сутки в стране выявили рекордные за всю пандемию 74 692 случая заражения. Показатель обновил максимум шестой день подряд. Скончались 657 пациентов с COVID-19. За все время коронавирус подтвердился у 11,3 млн граждан, из которых почти 10,1 млн выздоровели, 328 105 умерли.
Уровень коллективного иммунитета с коронавирусу в России по состоянию на 21 января составлял 64,4% при цели в 80%. Первую дозу соответствующих препаратов получили почти 82 млн граждан, более 78 млн из них прошли полный курс вакцинации.