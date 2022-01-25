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Гинцбург оценил эффективность назальной вакцины против штамма «омикрон»

Ведомости

Российская назальная вакцина против коронавируса способна защитить человека от штамма «омикрон», заявил в эфире телеканала «Россия 24» директор Центра им. Гамалеи, где был разработан «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения», — сказал он (цитата по ТАСС).

В то же время первая отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от тяжелого течения COVID-19 при заражении «омикроном», но не от самого инфицирования, отметил Гинцбург. Это стало известно по результатам исследований на животных.

Назальная вакцина от коронавируса представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос специальным шприцем с насадкой. При этом пациент должен самостоятельно или с помощью доктора нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. Как отмечал Гинцбург ранее, препарат не способен заменить инъекционную вакцину, но станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке.

Минздрав одобрил проведение испытаний назальной вакцины в октябре 2021 г. Предполагается, что они продлятся до конца 2023 г. и в них поучаствуют 500 взрослых добровольцев. В начале января этого года Гинцбург заявил, что препарат поступит в оборот через три-четыре месяца.

В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантов инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.

По данным оперштаба, за последние сутки в стране выявили рекордные за всю пандемию 67 809 случаев заражения. Показатель обновил максимум пятый день подряд. Скончался 681 пациент с COVID-19. За все время коронавирус подтвердился у 11,2 млн граждан, из которых 10 млн выздоровели, 327 448 умерли. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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