Гинцбург оценил эффективность назальной вакцины против штамма «омикрон»

Назальная вакцина от коронавируса представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос специальным шприцем с насадкой. При этом пациент должен самостоятельно или с помощью доктора нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. Как отмечал Гинцбург ранее, препарат не способен заменить инъекционную вакцину, но станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке.