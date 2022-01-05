Гинцбург назвал срок появления на рынке назальной и детской вакцин от коронавируса

Назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой. Пациент должен будет сам или с помощью медсестры нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. По словам Гинцбурга, препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, а станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке.