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Гинцбург назвал срок появления на рынке назальной и детской вакцин от коронавируса

Ведомости

Россияне должны получить доступ к назальной вакцине от коронавируса и вакцине для детей в 2022 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Ранее центр зарегистрировал вакцины от коронавируса «Спутник V», «Спутник лайт» для взрослых и «Спутник М» для детей 12-17 лет.

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной <…> Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно», — заявил Гинцбург. Также в конце года центр Гамалеи планирует провести клинические испытания препарата для профилактики гриппа и коронавируса.

В октябре прошлого года Минздрав одобрил проведение второй фазы испытаний «Спутника V» в виде назального спрея. Исследования продлятся до конца 2023 г., в них примут участие 500 взрослых добровольцев. В начале января Гинцбург сообщил, что препарат поступит в оборот через три-четыре месяца. Назальная вакцина будет эффективно защищать от штамма омикрон, добавил он.

Назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой. Пациент должен будет сам или с помощью медсестры нажать на шприц и вдохнуть аэрозоль. По словам Гинцбурга, препарат не сможет заменить инъекционную вакцину, а станет дополнением к ней, создавая местный иммунитет в носоглотке.

Препарат «Спутник М» для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Он разработан на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. 20 декабря Минздрав внес вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее по теме: Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 введут в гражданский оборот весной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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