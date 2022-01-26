Госдума приняла закон о штрафах за переводы нелегальным онлайн-казино и букмекерам
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административных штрафах за оказание услуг по переводу денежных средств организаторам нелегальных онлайн-казино. Документ должен вступить в силу через 10 дней после его официального обнародования.
Согласно поправкам, банки, платежных агентов, операторов связи и почтовых операторов будут наказывать за прием платежей в пользу нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор. Размер штрафа для юрлиц составит от 25 до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 млн руб., а для должностных лиц — от 100 000 до 500 000 руб.
В России переводить денежные средства в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещено с 2018 г. В июле прошлого года Федеральная налоговая служба получила право блокировать без суда сайты платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных доменных имен для борьбы с денежными переводами на счета нелегальных онлайн-казино. Решение было принято после того, как кредитные организации пожаловались, что не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены делать это в «ручном» режиме.