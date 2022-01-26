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Общество

Госдума приняла закон о штрафах за переводы нелегальным онлайн-казино и букмекерам

Ведомости

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административных штрафах за оказание услуг по переводу денежных средств организаторам нелегальных онлайн-казино. Документ должен вступить в силу через 10 дней после его официального обнародования. 

Согласно поправкам, банки, платежных агентов, операторов связи и почтовых операторов будут наказывать за прием платежей в пользу нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор. Размер штрафа для юрлиц составит от 25 до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 млн руб., а для должностных лиц — от 100 000 до 500 000 руб.

В России переводить денежные средства в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещено с 2018 г. В июле прошлого года Федеральная налоговая служба получила право блокировать без суда сайты платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. 

Ранее стало известно, что Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных доменных имен для борьбы с денежными переводами на счета нелегальных онлайн-казино. Решение было принято после того, как кредитные организации пожаловались, что не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены делать это в «ручном» режиме.

Ранее по теме: Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных сайтов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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