Госдума приняла закон о штрафах за переводы нелегальным онлайн-казино и букмекерам

Ранее стало известно, что Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных доменных имен для борьбы с денежными переводами на счета нелегальных онлайн-казино. Решение было принято после того, как кредитные организации пожаловались, что не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены делать это в «ручном» режиме.