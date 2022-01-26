Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за COVID-19

Сегодня мэрия столицы сообщила о приостановке плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной заболеваемости коронавирусом, подчеркнули в пресс-службе. Временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.