Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за COVID-19
Оказание плановой медицинской помощи детям не должно останавливаться даже в условиях распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Президент отметил, что некоторые лечебные заведения детского профиля уже начали закрываться из-за роста заболеваемости коронавирусом. «Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — сообщил Путин, выслушав доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Сегодня мэрия столицы сообщила о приостановке плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной заболеваемости коронавирусом, подчеркнули в пресс-службе. Временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.
Раннее департамент здравоохранения столицы также сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости ковидом среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз, до 28 000. Число госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки.
По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд с начала пандемии. По всей России 26 января выявили 74 692 случая коронавируса – показатель бьет антирекорд шестой день подряд. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма «омикрон», который, по данным ученых, обладает более высокой заразностью, но вызывает меньше серьезных осложнений.