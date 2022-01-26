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Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за COVID-19

Ведомости

Оказание плановой медицинской помощи детям не должно останавливаться даже в условиях распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что некоторые лечебные заведения детского профиля уже начали закрываться из-за роста заболеваемости коронавирусом. «Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — сообщил Путин, выслушав доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Сегодня мэрия столицы сообщила о приостановке плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной заболеваемости коронавирусом, подчеркнули в пресс-службе. Временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

Раннее департамент здравоохранения столицы также сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости ковидом среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз, до 28 000. Число госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд с начала пандемии. По всей России 26 января выявили 74 692 случая коронавируса – показатель бьет антирекорд шестой день подряд. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма «омикрон», который, по данным ученых, обладает более высокой заразностью, но вызывает меньше серьезных осложнений.

Ранее по теме: Число заболевших COVID-19 детей в Москве выросло в 14 раз за две недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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