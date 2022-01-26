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Суд ограничил Ивану Сафронову и адвокатам сроки ознакомления с делом

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ Александра Чабана о сокращении сроков ознакомления с материалами дела советнику гендиректора «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемого в госизмене, и его адвокатам. Об этом говорится в сообщении суда. 

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 26 января 2022 года ходатайство старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ России Чабана А.С. об установлении срока ознакомления обвиняемого Сафронова И.И. и его защитников – адвокатов Талантова Д.Н., Катчева Д.И., Никифорова Д.А., Павлова ИЮ. и Смирнова Е.Е. с материалами уголовного дела – удовлетворено», — говорится в сообщении. 

Как уточняет «Интерфакс», Иван Сафронов и его защитники должны будут ознакомиться с материалами дела до 11 февраля. При этом следователь не разрешает делать никакие выписки из документов и вести записи по ним, ни делать копии материалов, ссылаясь на секретность, пишет агентство со ссылкой на адвокатов. 

По завершении ознакомления защиты с материалами предварительное следствие по делу будет считаться завершенным. После этого дело с обвинительным заключением будет передано в прокуратуру для решения вопроса о его направлении в суд.

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе». Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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