Суд ограничил Ивану Сафронову и адвокатам сроки ознакомления с делом
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ Александра Чабана о сокращении сроков ознакомления с материалами дела советнику гендиректора «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемого в госизмене, и его адвокатам. Об этом говорится в сообщении суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 26 января 2022 года ходатайство старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ России Чабана А.С. об установлении срока ознакомления обвиняемого Сафронова И.И. и его защитников – адвокатов Талантова Д.Н., Катчева Д.И., Никифорова Д.А., Павлова ИЮ. и Смирнова Е.Е. с материалами уголовного дела – удовлетворено», — говорится в сообщении.
Как уточняет «Интерфакс», Иван Сафронов и его защитники должны будут ознакомиться с материалами дела до 11 февраля. При этом следователь не разрешает делать никакие выписки из документов и вести записи по ним, ни делать копии материалов, ссылаясь на секретность, пишет агентство со ссылкой на адвокатов.
По завершении ознакомления защиты с материалами предварительное следствие по делу будет считаться завершенным. После этого дело с обвинительным заключением будет передано в прокуратуру для решения вопроса о его направлении в суд.
Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе». Сафронов вину не признает.