Суд ограничил Ивану Сафронову и адвокатам сроки ознакомления с делом

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе». Сафронов вину не признает.