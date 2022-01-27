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Общество

В Новосибирской области школьников переведут на дистанционное обучение

Ведомости

Власти Новосибирской области переводят учеников старших и средних классов школ на дистанционное обучение, а младших школьников отправляют на каникулы из-за распространения штамма «омикрон», сообщил губернатор Андрей Травников.

«Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование», — заявил Травников (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что в регионе выявили штамм коронавируса «омикрон», который наиболее активно распространяется среди детей. Сейчас отдельные классы и школы находятся на карантине из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Всеобщий карантин планируется ввести с 31 января. Травников уточнил, что малокомплектные школы будут переходить на дистанционку, если в них появится очаг заболевания.

Шестой день подряд в России оперштаб фиксирует рекордный прирост новых заболевших COVID-19 — 26 января было выявлено 74 692 случая заражения. В Новосибирской области за сутки выявили 315 случаев болезни. Госпитализировали 215 пациентов с COVID-19, выздоровели за сутки 349 человек, скончались – 15.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных