В Новосибирской области школьников переведут на дистанционное обучение

«Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование», — заявил Травников (цитата по «РИА Новости»).