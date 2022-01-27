В Новосибирской области школьников переведут на дистанционное обучение
Власти Новосибирской области переводят учеников старших и средних классов школ на дистанционное обучение, а младших школьников отправляют на каникулы из-за распространения штамма «омикрон», сообщил губернатор Андрей Травников.
«Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование», — заявил Травников (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что в регионе выявили штамм коронавируса «омикрон», который наиболее активно распространяется среди детей. Сейчас отдельные классы и школы находятся на карантине из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Всеобщий карантин планируется ввести с 31 января. Травников уточнил, что малокомплектные школы будут переходить на дистанционку, если в них появится очаг заболевания.
Шестой день подряд в России оперштаб фиксирует рекордный прирост новых заболевших COVID-19 — 26 января было выявлено 74 692 случая заражения. В Новосибирской области за сутки выявили 315 случаев болезни. Госпитализировали 215 пациентов с COVID-19, выздоровели за сутки 349 человек, скончались – 15.