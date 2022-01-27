Экс-главу комитета безопасности Казахстана и его зама арестовали по делу о госизмене
Экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов арестованы по подозрению в госизмене и попытке насильственного захвата власти, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на КНБ.
«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в комитете. Даулет Ергожин также был заместителем главы КНБ.
Масимова и Садыкулова подозревают в госизмене, действиях, направленных на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя страны, а также превышение должностных полномочий «для извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда им».
Карим Масимов, давний соратник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, возглавлял КНБ с сентября 2016 г. До этого он дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 г. и с 2014 по 2016 г. В промежуток между сроками он работал руководителем администрации первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Масимова сняли с поста 6 января на фоне массовых протестов, охвативших Казахстан в начале года, и задержали на следующий день. Позднее он был взят под стражу на два месяца. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее бывший министр информации и экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил в эфире телеканала «Хабар», что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях, где якобы готовили протестующих. Он добавил, что беспорядки такого масштаба (по словам президента Касыма-Жомарта Токаева, только на Алма-Ату напали около 20 000 человек) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.
На территории Казахстана до 19 января из-за беспорядков действовал режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент. По официальным данным, во время беспорядков были задержаны почти 6000 человек, возбуждены 125 уголовных дел. На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, в том числе Масимова. Утром 9 января пресс-служба президента сообщила, что ситуация во всех регионах страны стабилизировалась, а силовики освободили все ранее захваченные протестующими административные здания.