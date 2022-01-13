Экс-замглавы КНБ Казахстана задержали по делу о госизмене
В Казахстане по делу бывшего главы Комитета национальной безопасности страны (КНБ) Карима Масимова были задержаны два его бывших заместителя — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе ведомства.
Садыкулов и Ергожин, как и Касимов, подозреваются в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении.
Карим Масимов, давний соратник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, возглавлял КНБ с сентября 2016 г. До этого он дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 г. и с 2014 по 2016 г. В промежуток между сроками он работал руководителем администрации первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Масимова сняли с поста 6 января на фоне массовых протестов, охвативших Казахстан в начале года, и задержали на следующий день. Позднее он был взят под стражу на два месяца. КНБ завел против высокопоставленного силовика дело по статье о госизмене, ему может грозить до 15 лет лишения свободы
Ранее бывший министр информации и экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил в эфире телеканала «Хабар», что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях, где якобы готовили протестующих. Он добавил, что беспорядки такого масштаба (по словам президента Касыма-Жомарта Токаева, только на Алма-Ату напали около 20 000 человек) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.
Массовые протесты в Казахстане начались в городах Жанаозен и Актау на западе страны на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерство. По оценке Токаева, экономический ущерб от беспорядков может составить $2-3 млрд. До 19 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения.