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Экс-замглавы КНБ Казахстана задержали по делу о госизмене

Ведомости

В Казахстане по делу бывшего главы Комитета национальной безопасности страны (КНБ) Карима Масимова были задержаны два его бывших заместителя — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе ведомства.

Садыкулов и Ергожин, как и Касимов, подозреваются в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении.

Карим Масимов, давний соратник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, возглавлял КНБ с сентября 2016 г. До этого он дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 г. и с 2014 по 2016 г. В промежуток между сроками он работал руководителем администрации первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Масимова сняли с поста 6 января на фоне массовых протестов, охвативших Казахстан в начале года, и задержали на следующий день. Позднее он был взят под стражу на два месяца. КНБ завел против высокопоставленного силовика дело по статье о госизмене, ему может грозить до 15 лет лишения свободы

Ранее бывший министр информации и экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил в эфире телеканала «Хабар», что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях, где якобы готовили протестующих. Он добавил, что беспорядки такого масштаба (по словам президента Касыма-Жомарта Токаева, только на Алма-Ату напали около 20 000 человек) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.

Массовые протесты в Казахстане начались в городах Жанаозен и Актау на западе страны на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерство. По оценке Токаева, экономический ущерб от беспорядков может составить $2-3 млрд. До 19 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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