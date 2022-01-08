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Экс-премьер Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене

Ведомости

Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщила в субботу, 8 января, пресс-служба ведомства.

Масимов и другие неназванные фигуранты дела были помещены в изолятор временного содержания. КНБ начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы. Дело было заведено еще в четверг, говорится в заявлении, но сообщили о нем только сегодня.

56-летний Масимов, давний соратник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, занимал должность председателя КНБ с сентября 2016 г. Он был снят с поста 6 января на фоне массовых протестов, охвативших страну в новом году. Его сменил Ермек Сагимбаев, до этого работавший начальником Службы государственной охраны.

Масимов дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 г. и с 2014 по 2016 г. В промежуток между премьерскими сроками он работал руководителем администрации президента Назарбаева.

Накануне бывший министр информации и экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях, где якобы готовили протестующих. Он добавил, что беспорядки такого масштаба (по словам Токаева, только на Алма-Ату напали около 20 000 человек) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных