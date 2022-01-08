Экс-премьер Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене
Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщила в субботу, 8 января, пресс-служба ведомства.
Масимов и другие неназванные фигуранты дела были помещены в изолятор временного содержания. КНБ начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы. Дело было заведено еще в четверг, говорится в заявлении, но сообщили о нем только сегодня.
56-летний Масимов, давний соратник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, занимал должность председателя КНБ с сентября 2016 г. Он был снят с поста 6 января на фоне массовых протестов, охвативших страну в новом году. Его сменил Ермек Сагимбаев, до этого работавший начальником Службы государственной охраны.
Масимов дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 г. и с 2014 по 2016 г. В промежуток между премьерскими сроками он работал руководителем администрации президента Назарбаева.
Накануне бывший министр информации и экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях, где якобы готовили протестующих. Он добавил, что беспорядки такого масштаба (по словам Токаева, только на Алма-Ату напали около 20 000 человек) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.