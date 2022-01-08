Экс-премьер Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене

Накануне бывший министр информации и экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях, где якобы готовили протестующих. Он добавил, что беспорядки такого масштаба (по словам Токаева, только на Алма-Ату напали около 20 000 человек) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.