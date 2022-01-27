Путин посетил Пискаревское кладбище и почтил память жертв блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда, которые погибли во время блокады города, сообщают «РИА Новости».
Президент возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Во время церемонии прозвучал российский гимн, а в завершение военный оркестр исполнил песни «Баллада о солдате» и «Вечный огонь».
Путин родился в Санкт-Петербурге. Его отец, Владимир Спиридонович Путин, воевал на Невском пяточке. Семья президента провела всю блокаду в осажденном городе.
Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся жители и защитники блокадного Ленинграда. По оценкам историков, в братских могилах захоронено около 470 000, по другим данным — 520 000 человек. Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941—1942 гг.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек. В этом году отмечается 78-я годовщина полного освобождения города от фашистской блокады.
Осенью 2021 г. правительство выделило 4 млрд руб. на единовременные выплаты защитникам блокадного Ленинграда, размер выплаты составил 50 000 руб. Автором инициативы стал Путин, которые вынес это предложение на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.