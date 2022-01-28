Проценко назвал особенность новой волны коронавируса
Особенность новой волны заболеваемости коронавирусом заключается в том, что она ведет к резкому росту нагрузки на поликлиники, а не больницы, потому что COVID-19 сейчас протекает относительно легко, сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация в стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — рассказал Проценко.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходятся на штамм «омикрон». Свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно, количество госпитализаций остается стабильным. Ракова также отметила, что в столице есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй.
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. Суточный прирост заболеваемости бьет рекорды шестой день подряд – 28 января было выявлено 98 040 случаев заражения. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.