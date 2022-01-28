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Проценко назвал особенность новой волны коронавируса

Ведомости

Особенность новой волны заболеваемости коронавирусом заключается в том, что она ведет к резкому росту нагрузки на поликлиники, а не больницы, потому что COVID-19 сейчас протекает относительно легко, сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация в стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — рассказал Проценко.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходятся на штамм «омикрон». Свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно, количество госпитализаций остается стабильным. Ракова также отметила, что в столице есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. Суточный прирост заболеваемости бьет рекорды шестой день подряд – 28 января было выявлено 98 040 случаев заражения. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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