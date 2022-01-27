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Общество

Жители Москвы смогут оформить больничный онлайн

Ведомости

Жители столицы с симптомами ОРВИ смогут получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный без посещения медицинских учреждений. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, он вступит в силу 28 января.

Новые меры приняты из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве. В мэрии пояснили, что жителям столицы будет необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации, пояснила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Помимо этого с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Для этой группы пациентов также сокращен срок карантина с двух недель до одной.

Ранее заммэра сообщила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на штамм «омикрон». Свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно, количество госпитализаций остается стабильным. Ракова также отметила, что в столице есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй.

По информации оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 88 816 случаев заражения коронавирусом. В Москве за сутки зафиксировано 26 586 случаев коронавируса – максимум за весь период пандемии. 1459 пациентов были госпитализированы за сутки, 494 человека находятся на ИВЛ. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения штамма «омикрон», который, по данным ученых, обладает более высокой заразностью, но вызывает меньше осложнений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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