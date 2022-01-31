В Комсомольске-на-Амуре псевдомедцентр обманул пациентов на 189 млн рублей
Более тысячи человек пострадали от мошенничества сотрудников псевдоклиники в Комсомольске-на-Амуре, которые якобы диагностировали у людей тяжелые заболевания. Мошенники успели выманить у клиентов около 189 млн руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следователи установили, что сотрудники отдела продаж, которые не имели медицинского образования, настоятельно рекомендовали всем клиентам пройти полное обследование организма. Диагностику они проводили на бытовом оборудовании для фитнеса. Затем мошенники сообщали пациентам, что у них якобы нашли тяжелые и хронические заболевания, запугивали людей и убеждали, что им нужно срочно пройти платное лечение в клинике «по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования».
В основном пациентами клиники становились пожилые люди, которые под моральным и психологическим давлением платили мошенникам от 99 000 до 353 000 руб. Пациентам также говорили, что им вернут часть денег в рамках специальной федеральной программы, поэтому многие брали кредиты. «Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 800 000 руб.», — отметила Волк.
Злоумышленникам предъявили обвинение по ст. 30 и 159 УК РФ (мошенничество). Дело передано в суд. Следствие выделило в отдельное производство уголовные дела о мошенничестве в Благовещенске и Хабаровске. По некоторым из них суд вынес обвинительные приговоры, часть дел рассматривается.