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Общество

В Комсомольске-на-Амуре псевдомедцентр обманул пациентов на 189 млн рублей

Ведомости

Более тысячи человек пострадали от мошенничества сотрудников псевдоклиники в Комсомольске-на-Амуре, которые якобы диагностировали у людей тяжелые заболевания. Мошенники успели выманить у клиентов около 189 млн руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи установили, что сотрудники отдела продаж, которые не имели медицинского образования, настоятельно рекомендовали всем клиентам пройти полное обследование организма. Диагностику они проводили на бытовом оборудовании для фитнеса. Затем мошенники сообщали пациентам, что у них якобы нашли тяжелые и хронические заболевания, запугивали людей и убеждали, что им нужно срочно пройти платное лечение в клинике «по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования».

В основном пациентами клиники становились пожилые люди, которые под моральным и психологическим давлением платили мошенникам от 99 000 до 353 000 руб. Пациентам также говорили, что им вернут часть денег в рамках специальной федеральной программы, поэтому многие брали кредиты. «Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 800 000 руб.», — отметила Волк.

Злоумышленникам предъявили обвинение по ст. 30 и 159 УК РФ (мошенничество). Дело передано в суд. Следствие выделило в отдельное производство уголовные дела о мошенничестве в Благовещенске и Хабаровске. По некоторым из них суд вынес обвинительные приговоры, часть дел рассматривается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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