В Комсомольске-на-Амуре псевдомедцентр обманул пациентов на 189 млн рублей

Следователи установили, что сотрудники отдела продаж, которые не имели медицинского образования, настоятельно рекомендовали всем клиентам пройти полное обследование организма. Диагностику они проводили на бытовом оборудовании для фитнеса. Затем мошенники сообщали пациентам, что у них якобы нашли тяжелые и хронические заболевания, запугивали людей и убеждали, что им нужно срочно пройти платное лечение в клинике «по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования».