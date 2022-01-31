Власти Санкт-Петербурга перевели на дистанционку школьников 7-11 классов
Ученики 7-11 классов школ в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля будут учиться дистанционно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе, говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга.
«С 2 по 13 февраля 2022 г. в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7-го по 11-й, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», — говорится в сообщении.
Ученики 1-6 классов могут ходить на кружки при условии, что их не будут посещать одновременно ученики разных классов или школ. При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1–6 классов допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора.
Также в этот период детям запрещено ходить в рестораны и кафе, кроме расположенных на вокзалах, в аэропортах и гостиницах, и в магазины, кроме продуктовых и аптек. Со 2 по 13 февраля в городе запрещено проводить занятия спортом и спортивные мероприятия для несовершеннолетних.
26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.