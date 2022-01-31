Власти Санкт-Петербурга перевели на дистанционку школьников 7-11 классов

Также в этот период детям запрещено ходить в рестораны и кафе, кроме расположенных на вокзалах, в аэропортах и гостиницах, и в магазины, кроме продуктовых и аптек. Со 2 по 13 февраля в городе запрещено проводить занятия спортом и спортивные мероприятия для несовершеннолетних.