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Власти Санкт-Петербурга перевели на дистанционку школьников 7-11 классов

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Ученики 7-11 классов школ в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля будут учиться дистанционно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе, говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«С 2 по 13 февраля 2022 г. в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7-го по 11-й, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», — говорится в сообщении.

Ученики 1-6 классов могут ходить на кружки при условии, что их не будут посещать одновременно ученики разных классов или школ. При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1–6 классов допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора.

Также в этот период детям запрещено ходить в рестораны и кафе, кроме расположенных на вокзалах, в аэропортах и гостиницах, и в магазины, кроме продуктовых и аптек. Со 2 по 13 февраля в городе запрещено проводить занятия спортом и спортивные мероприятия для несовершеннолетних.

26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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