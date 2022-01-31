В «Единой России» назвали вредной идею снизить нештрафуемый порог скорости
Инициатива заммэра Москвы Максима Ликсутова снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч является вредной, партия «Единая Россия» его не поддержит, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет», — заявил Турчак.
Ранее Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч, инициатива прорабатывается с правительством. В интервью «РИА Новости» заммэра города пояснил, что такая мера призвана снизить смертность на дорогах, а не повысить количество штрафов. Он отметил, что Россия остается одной из немногих стран мира, в которых водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч.
В начале декабря Мосгордума отклонила законопроект депутата Дарьи Бесединой, который предусматривал снижение нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 5 км/ч и введение штрафов для нарушителей на сумму до 20 000 руб.