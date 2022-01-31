В «Единой России» назвали вредной идею снизить нештрафуемый порог скорости

«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет», — заявил Турчак.