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В «Единой России» назвали вредной идею снизить нештрафуемый порог скорости

Ведомости

Инициатива заммэра Москвы Максима Ликсутова снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч является вредной, партия «Единая Россия» его не поддержит, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет», — заявил Турчак.

Ранее Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч, инициатива прорабатывается с правительством. В интервью «РИА Новости» заммэра города пояснил, что такая мера призвана снизить смертность на дорогах, а не повысить количество штрафов. Он отметил, что Россия остается одной из немногих стран мира, в которых водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч.

В начале декабря Мосгордума отклонила законопроект депутата Дарьи Бесединой, который предусматривал снижение нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 5 км/ч и введение штрафов для нарушителей на сумму до 20 000 руб.

Ранее по теме: В Москве предложили снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилей до 10 км/ч

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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