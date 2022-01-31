Россельхознадзор допустил введение запрета на поставки ряда кормов для животных

В конце декабря прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц административных территорий и стран Евросоюза. В частности, ведомством был наложен временный запрет на ввоз инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), корма и кормовых добавок для птиц. Под ограничения также попадает транзит по территории России живой птицы.