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Россельхознадзор допустил введение запрета на поставки ряда кормов для животных

Ведомости

Россельхознадзор выявил несоответствия маркировки компонентному составу кормов для животных нескольких зарубежных компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных. Так, в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого в корме для кошек французского производства сотрудники ведомства не выявили заявленной на маркировке индейки, а в немецкой кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птицы обнаружили превышение допустимого уровня радионуклидов.

В отношении нескольких компаний-нарушителей ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

«В случае очередных выявлений будем вынуждены ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей», — добавили в Россельхознадзоре.

В конце декабря прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц административных территорий и стран Евросоюза. В частности, ведомством был наложен временный запрет на ввоз инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), корма и кормовых добавок для птиц. Под ограничения также попадает транзит по территории России живой птицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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