Россельхознадзор допустил введение запрета на поставки ряда кормов для животных
Россельхознадзор выявил несоответствия маркировки компонентному составу кормов для животных нескольких зарубежных компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных. Так, в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого в корме для кошек французского производства сотрудники ведомства не выявили заявленной на маркировке индейки, а в немецкой кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птицы обнаружили превышение допустимого уровня радионуклидов.
В отношении нескольких компаний-нарушителей ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.
«В случае очередных выявлений будем вынуждены ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей», — добавили в Россельхознадзоре.
В конце декабря прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц административных территорий и стран Евросоюза. В частности, ведомством был наложен временный запрет на ввоз инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), корма и кормовых добавок для птиц. Под ограничения также попадает транзит по территории России живой птицы.