Spotify начнет маркировать подкасты о COVID-19 после бойкота ряда музыкантов
В Spotify появятся специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждается COVID-19. Об этом заявил генеральный директор и сооснователь стримингового сервиса Дэниэл Эк.
Эти дисклеймеры будут предлагать пользователям перейти на специальный портал, где представлена достоверная и актуальная информация о коронавирусе, полученная от ученых, врачей и органов здравоохранения. Функция будет добавлена в ближайшие дни по всему миру, сообщил Эк. Компания начнет тестировать специальные инструменты для информирования авторов о том, какой контент приемлемо публиковать.
Spotify также опубликовал новые правила, согласно которым на платформе запрещен контент, распространяющий «опасную ложную или вводящую в заблуждение медицинскую информацию», которая может причинить вред или создать прямую угрозу общественному здоровью. К «опасному» контенту относятся в том числе подкасты, в которых утверждается, что COVID-19, СПИД, рак или другие опасные для жизни заболевания являются мистификацией или не существуют, а вакцины, одобренные местными органами здравоохранения, умышленно приводят к смерти людей.
В эту же категорию попадают подкасты, которые содержат призывы преднамеренно заразиться COVID-19 для выработки иммунитета и заявления о том, что отбеливающие средства являются лекарством от различных болезней. Такой контент может быть удален с платформы, а аккаунты пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать или удалить.
Новые правила были опубликованы после того, как рок-музыканты Нил Янг, Джони Митчелл и Нильс Лофгрен объявили бойкот Spotify из-за самого популярного подкаста платформы The Joe Rogan Experience. Артисты потребовали удалить свою музыку из каталога платформы, заявив, что в подкасте распространяются «теории заговора» о вакцинации против COVID-19. В 2020 г. Spotify приобрел эксклюзивные права на трансляцию подкаста у его ведущего Джо Рогана, как сообщалось, за более чем $100 млн. Аудитория проекта составляет около 11 млн слушателей.
Ранее в январе группа из нескольких сотен ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо к руководству компании, в котором обратила внимание на один из эпизодов подкаста, в котором участвовал вирусолог Роберт Малон. Они обвинили Малона в распространении дискредитированных ложных сведений о вакцинах против COVID-19, а также теории о том, что лидеры мнений «гипнотизируют» общественность.
Джо Роган в понедельник опубликовал видеообращение, в котором извинился перед артистами и отметил, что он мог бы проводить более глубокий анализ «противоречивых» тем перед тем, как записывать эпизоды. При этом блогер считает оправданным свое решение приглашать гостей с альтернативными взглядами на проблемы общественного здоровья и не согласен тем, что эпизоды с ними являются «дезинформацией».