В Тульской области и Ставропольском крае объявили о школьных каникулах

«Внеплановые каникулы во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут со 2 по 11 февраля. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля. Для учеников начальной школы (1–4-й классы) на этот период при наличии потребности могут быть открыты дежурные группы», — говорится в сообщении. Детские сады в регионе могут продолжить работу в зависимости от эпидобстановки в каждом конкретном учреждении.