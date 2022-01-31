В Тульской области и Ставропольском крае объявили о школьных каникулах
Ученики 1-8 классов в Ставропольском крае из-за ситуации с коронавирусом перейдут на удаленку с 3 по 9 февраля, старшеклассники продолжат ходить в школы, а с 10 по 16 февраля в школах пройдут каникулы, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«Заболеваемость растет в том числе и среди детей. В связи с этим приняли решение о переводе учеников 1-8 классов на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме <…> Каникулы в образовательных учреждениях продлятся с 10 по 16 февраля», — заявил Владимиров. Если ситуация ухудшится, после каникул учеба продолжится дистанционно.
Губернатор добавил, что власти следят за ситуацией с заболеваемостью в колледжах и вузах региона, но пока нет необходимости переводить студентов на дистанционку. Также в регионе началась детская прививочная кампания, отметил Владимиров.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области также рекомендовало ввести дополнительные каникулы в школах и колледжах региона, говорится на сайте регионального правительства.
«Внеплановые каникулы во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут со 2 по 11 февраля. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля. Для учеников начальной школы (1–4-й классы) на этот период при наличии потребности могут быть открыты дежурные группы», — говорится в сообщении. Детские сады в регионе могут продолжить работу в зависимости от эпидобстановки в каждом конкретном учреждении.
Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что переводят учеников 7-11 классов на дистанционку со 2 по 13 февраля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Ученики 1-6 классов продолжат учиться очно.
26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.