Глава СПЧ заявил о «хороших шансах» внести изменения в закон об иноагентах
У Минюста, Совета при президенте России по правам человека и Союза журналистов России (СЖР) есть «хорошие шансы» внести изменения в законодательство о СМИ и НКО, выполняющих функции иноагентов, заявил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев. Ранее президент России Владимир Путин поручил Минюсту, СПЧ и СЖР проанализировать законодательство о СМИ- и НКО-иноагентах и его применение на практике.
«Думаю, можно выходить на создание рабочей группы. Срок поручения — до первого мая. За три месяца содержательное обсуждение вполне можно провести с привлечением в том числе главных редакторов и гражданских активистов. Думаю, у нас есть хорошие шансы скорректировать этот закон», — заявил Фадеев (цитата по «РИА Новости»).
Глава СПЧ напомнил, что совет подготовил перечень уточнений, которые нужно внести в законодательство об иноагентах: уточнить критерии признания СМИ и физлиц иноагентами, процедуру выхода из статуса иноагента, снижение административной нагрузки на редакции СМИ и т. д.
«Они будут обсуждаться... В ближайшей перспективе закон никто не отменит. Значит, надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе он не мешал добропорядочным СМИ и НКО. Вот о чем идет речь. Чтобы под подозрением не оказались большое число российских СМИ», — подчеркнул Фадеев.
Сейчас в реестр СМИ-иноагентов включены 115 физических и юридических лиц. На рассмотрение в Госдуму внесены два законопроекта — «Справедливой России» и «Новых людей», в которых предлагается внести поправки в законодательство об иноагентах.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.