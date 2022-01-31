Глава СПЧ заявил о «хороших шансах» внести изменения в закон об иноагентах

«Они будут обсуждаться... В ближайшей перспективе закон никто не отменит. Значит, надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе он не мешал добропорядочным СМИ и НКО. Вот о чем идет речь. Чтобы под подозрением не оказались большое число российских СМИ», — подчеркнул Фадеев.