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Глава СПЧ заявил о «хороших шансах» внести изменения в закон об иноагентах

Ведомости

У Минюста, Совета при президенте России по правам человека и Союза журналистов России (СЖР) есть «хорошие шансы» внести изменения в законодательство о СМИ и НКО, выполняющих функции иноагентов, заявил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев. Ранее президент России Владимир Путин поручил Минюсту, СПЧ и СЖР проанализировать законодательство о СМИ- и НКО-иноагентах и его применение на практике.

«Думаю, можно выходить на создание рабочей группы. Срок поручения — до первого мая. За три месяца содержательное обсуждение вполне можно провести с привлечением в том числе главных редакторов и гражданских активистов. Думаю, у нас есть хорошие шансы скорректировать этот закон», — заявил Фадеев (цитата по «РИА Новости»).

Глава СПЧ напомнил, что совет подготовил перечень уточнений, которые нужно внести в законодательство об иноагентах: уточнить критерии признания СМИ и физлиц иноагентами, процедуру выхода из статуса иноагента, снижение административной нагрузки на редакции СМИ и т. д.

«Они будут обсуждаться... В ближайшей перспективе закон никто не отменит. Значит, надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе он не мешал добропорядочным СМИ и НКО. Вот о чем идет речь. Чтобы под подозрением не оказались большое число российских СМИ», — подчеркнул Фадеев.

Сейчас в реестр СМИ-иноагентов включены 115 физических и юридических лиц. На рассмотрение в Госдуму внесены два законопроекта — «Справедливой России» и «Новых людей», в которых предлагается внести поправки в законодательство об иноагентах.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.

Ранее по теме: Владимир Путин предложил изучить положение НКО и СМИ – иностранных агентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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