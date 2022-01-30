Владимир Путин предложил изучить положение НКО и СМИ – иностранных агентов

«На заседании совета мы говорили о том, кто, за что и на каких основаниях вносит СМИ в реестр иноагентов, о том, почему нет предупреждений, нет процедуры выхода из реестра, – сказал «Ведомостям» Гусев. – Как только такие четкие положения появятся, станет меньше иностранных агентов». Он говорит, что нужно при этом учитывать, что сейчас в реестре СМИ-иноагентов кроме журналистов есть блогеры и правозащитники. «Я разговаривал с главой комитета по информполитике в Госдуме Александром Хинштейном о том, какие изменения нужны. Пока работа не начиналась, видимо, потому, что все ждали президентских поручений. Надеюсь, что теперь все начнут работу над поправками», – сказал Гусев. Хинштейн не ответил на звонки «Ведомостей».