Владимир Путин предложил изучить положение НКО и СМИ – иностранных агентов

Владимир Путин предложил изучить положение НКО и СМИ – иностранных агентовПока конкретных изменений закона не предложено
Кремль 29 января опубликовал перечень из 16 поручений Владимира Путина по итогам встречи с президентским Советом по правам человека (СПЧ) 9 декабря 2021 г. Среди них – проработка вопроса о создании реестра токсичного контента в интернете; анализ практики реализации активного избирательного права граждан без регистрации по месту жительства, а также ужесточение наказания за пытки, в том числе со стороны представителей власти.
Законопроект об ужесточении наказания за пытки 20 декабря 2021 г., вскоре после встречи Путина с СПЧ, уже внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Первое чтение этой инициативы может пройти в феврале. Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от четырех до 12 лет лишения свободы. Кроме того, поправки предполагают более детальное и четкое определение пыток. «В определение вводится такая цель применения пытки, как «запугивание», ведь именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН», – отмечали авторы в пояснительной записке. Предложенная редакция ч. 4 ст. 286 (превышение должностных полномочий) позволит наказывать сроком от четырех до 12 лет и чиновников за действия, явно выходящие за пределы их компетенции и нарушающие права граждан.
Также Путин поручил министру юстиции Константину Чуйченко, генпрокурору Игорю Краснову и председателю СПЧ Валерию Фадееву проанализировать законодательство о регулировании некоммерческих организаций (НКО) со статусом иностранных агентов, в том числе «в части исключения таких организаций» из реестра иноагентов. Анализ должен быть проведен до 1 мая. В этот же срок Путин поручил Чуйченко, Фадееву, а также руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву проанализировать и законодательство о деятельности СМИ-иноагентов, а также практику его применения. При необходимости президент поручил представить предложения о совершенствовании законодательства.
Госсовет обеспечат аналитической поддержкой
Владимир Путин подписал 28 января 2022 г. указ о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Экспертно-координационный центр комиссий Госсовета», учредителем которого в течение месяца должно стать управделами президента. «Госсовет – это площадка для доведения целевых установок Москвы до властей на местах, которые вырабатываются с их же участием», – говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. АНО – часть новой инфраструктуры Госсовета, отметил Слатинов: «Важно, чтобы тематические комиссии, которые входят в Госсовет, получали экспертное сопровождение». Впервые положение о Госсовете было включено в обновленную Конституцию в 2020 г., в том же году порядок его работы был прописан в специальном законе. Это формируемый и возглавляемый президентом орган, в который входят представители власти разных уровней, работающие в составе комиссий по тематическим направлениям.
Проблему законодательства СМИ-иноагентов на встрече СПЧ с Путиным поднимал Фадеев. Он, в частности, заявил, что СЖР и Союз журналистов Москвы подготовили предложения по корректировке закона. Член СПЧ, главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев рассказал Путину, что закон является «одним из самых спорных» за последнее время. Среди высказанных им на встрече с президентом предложений по корректировке закона были предварительное вынесение предупреждения СМИ о том, что его могут объявить иноагентом, а также передача права принимать такое решение суду (сейчас решение принимает Минюст). Гусев также отмечал, что не предусмотрен механизм снятия статуса СМИ-иноагента, а те, кто получил такой статус, должны маркировать все свои материалы в соцсетях. На это президент ответил Гусеву, что нужно обеспечить и свободу слова, но также требуется защитить Россию «от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны».
«На заседании совета мы говорили о том, кто, за что и на каких основаниях вносит СМИ в реестр иноагентов, о том, почему нет предупреждений, нет процедуры выхода из реестра, – сказал «Ведомостям» Гусев. – Как только такие четкие положения появятся, станет меньше иностранных агентов». Он говорит, что нужно при этом учитывать, что сейчас в реестре СМИ-иноагентов кроме журналистов есть блогеры и правозащитники. «Я разговаривал с главой комитета по информполитике в Госдуме Александром Хинштейном о том, какие изменения нужны. Пока работа не начиналась, видимо, потому, что все ждали президентских поручений. Надеюсь, что теперь все начнут работу над поправками», – сказал Гусев. Хинштейн не ответил на звонки «Ведомостей».
Путин высказывал свою позицию о СМИ-иноагентах и на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 г., отвечая на вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Тогда он тоже говорил о том, что «общество должно знать, что человек такую-то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам или еще к каким-то, но он получает деньги из-за границы». Он обещал, что «размытые критерии» включения СМИ в реестр будут уточнены. Путин напомнил тогда, что постоянно дает такие поручения администрации президента и депутатам Госдумы, «чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им».
Сейчас в реестре СМИ-иноагентов, который ведет Минюст, 115 физических и юридических лиц. В Госдуме уже есть два законопроекта, которые касаются изменения правил относительно таких СМИ, но они внесены депутатами от «Справедливой России» и «Новых людей». В поправках справороссов говорится, что СМИ-иноагентом может быть признано физическое или юридическое лицо, если оно «неоднократно получало значительные денежные средства» из-за рубежа – факт этот должен устанавливать суд. «Новые люди» предложили добавить в законодательство «иностранный принципал» и признавать иностранными агентами тех, кто действует по указанию этого «иностранного принципала» – установить этот факт также должен суд.
В подготовке статьи участвовала Анна Нараева