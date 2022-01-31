Володин раскритиковал предложение о снижении нештрафуемого порога скорости
Предложение о снижении порога штрафа за превышение скорости до 10 км/ч не имеет под собой серьезных оснований и приведет к росту уровня коррупции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — отметил спикер нижней палаты парламента.
Ранее предложение снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч озвучил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости». По его словам, такая мера призвана снизить смертность на дорогах, а не повысить количество штрафов. Он также отметил, что Россия остается одной из немногих стран мира, в которых водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч.
«Тем, кто предлагает такие решения, необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога. Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки», — прокомментировал Володин.
31 января секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал инициативу о снижении порога штрафов «откровенно вредной». ««Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет», — заявил Турчак.