Володин раскритиковал предложение о снижении нештрафуемого порога скорости

Ранее предложение снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч озвучил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости». По его словам, такая мера призвана снизить смертность на дорогах, а не повысить количество штрафов. Он также отметил, что Россия остается одной из немногих стран мира, в которых водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч.