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Володин раскритиковал предложение о снижении нештрафуемого порога скорости

Ведомости

Предложение о снижении порога штрафа за превышение скорости до 10 км/ч не имеет под собой серьезных оснований и приведет к росту уровня коррупции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Ранее предложение снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч озвучил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости». По его словам, такая мера призвана снизить смертность на дорогах, а не повысить количество штрафов. Он также отметил, что Россия остается одной из немногих стран мира, в которых водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч.

«Тем, кто предлагает такие решения, необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога. Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки», — прокомментировал Володин.

31 января секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал инициативу о снижении порога штрафов «откровенно вредной». ««Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет», — заявил Турчак.

Ранее по теме: В «Единой России» назвали вредной идею снизить нештрафуемый порог скорости

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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