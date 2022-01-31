Проценко выразил надежду на превращение COVID-19 в сезонную болезнь к осени

«Очень надеемся, что рано или поздно это действительно превратится в некую сезонную историю, которую мы будем контролировать путем вакцинации, как мы контролируем тот же грипп, профилактику его тяжелых форм», — сказал он в программе «Специальный гость» на RTVI. «Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон — октябрь/ноябрь — мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», — добавил он.