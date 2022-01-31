Проценко выразил надежду на превращение COVID-19 в сезонную болезнь к осени
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко допустил превращение COVID-19 в сезонное заболевание и выразил надежду, что это произойдет уже осенью этого года.
«Очень надеемся, что рано или поздно это действительно превратится в некую сезонную историю, которую мы будем контролировать путем вакцинации, как мы контролируем тот же грипп, профилактику его тяжелых форм», — сказал он в программе «Специальный гость» на RTVI. «Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон — октябрь/ноябрь — мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», — добавил он.
Проценко допустил, что со временем людям не придется постоянно носить маски и они будут «вспоминать» о них лишь во время сезонного роста заболеваемости.
Он также указал на то, что сейчас срок течения COVID-19 сократился примерно вдвое по сравнению с изначальным уровнем. Так, длительность инкубационного периода сейчас составляет 2-3 дня после 7-9, а самой болезни — 9-11 дней после 14-18.
Заболеваемость COVID-19 в России стала резко расти на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса «омикрон», который более заразен, но реже вызывает поражение легких. Проценко отметил, что сейчас, помимо COVID-19, стали распространяться известные ранее сезонные заболевания, такие как ОРВИ.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили рекордные 124 070 новых случаев коронавируса. При этом максимальный показатель за все предыдущие волны инфекции составлял 41 335 случаев. Госпитализировали 9090 граждан, умер 621 пациент с COVID-19. Общее число зараженных в стране достигло почти 11,9 млн человек, из которых свыше 10,2 млн выздоровели, 331 349 скончались.