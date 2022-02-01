В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. За последние сутки в России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом – показатель бьет рекорд с 21 января. Число госпитализаций c COVID-19 1 февраля выросло почти вдвое – с 9090 днем ранее до 17 487. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю не изменился и составляет 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что показатель не вырос, потому что свой иммунитет к коронавирусу потеряли переболевшие или сделавшие прививку более полугода назад.