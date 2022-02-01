Газета
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти некоторое время, а пик наступит к середине февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную. Суточный прирост заболеваемости, по ее словам, может быть очень высоким.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (...) К середине февраля (а возможно, и раньше) наступит пик, как и прогнозировалось», — заявила Пшеничная.

Резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика она может начать резко снижаться, как в других странах. Рост заболеваемости в России связан, прежде всего, с распространением более заразного штамма коронавируса «омикрон», а также с традиционным сезоном респираторных вирусных инфекций. Коронавирус также постепенно становится сезонным заболеванием, объяснила Пшеничная.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. За последние сутки в России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом – показатель бьет рекорд с 21 января. Число госпитализаций c COVID-19 1 февраля выросло почти вдвое – с 9090 днем ранее до 17 487. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю не изменился и составляет 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что показатель не вырос, потому что свой иммунитет к коронавирусу потеряли переболевшие или сделавшие прививку более полугода назад.

Ранее по теме: В течение февраля число заболевших ковидом может достигнуть 200 000 в сутки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных