В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля
Заболеваемость коронавирусом в России будет расти некоторое время, а пик наступит к середине февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную. Суточный прирост заболеваемости, по ее словам, может быть очень высоким.
«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (...) К середине февраля (а возможно, и раньше) наступит пик, как и прогнозировалось», — заявила Пшеничная.
Резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика она может начать резко снижаться, как в других странах. Рост заболеваемости в России связан, прежде всего, с распространением более заразного штамма коронавируса «омикрон», а также с традиционным сезоном респираторных вирусных инфекций. Коронавирус также постепенно становится сезонным заболеванием, объяснила Пшеничная.
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. За последние сутки в России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом – показатель бьет рекорд с 21 января. Число госпитализаций c COVID-19 1 февраля выросло почти вдвое – с 9090 днем ранее до 17 487. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю не изменился и составляет 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что показатель не вырос, потому что свой иммунитет к коронавирусу потеряли переболевшие или сделавшие прививку более полугода назад.