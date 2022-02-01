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Общество

В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы

Ведомости

В Ленинградской области все школьники уйдут на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля. Такое решение принял областной оперативный штаб по нераспространению коронавируса. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что переводят учеников 7-11 классов на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Ученики 1-6 классов продолжат учиться очно.

О внеплановых школьных каникулах из-за распространения коронавируса объявили в Тульской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае. Школьников старшего возраста переводят на дистанционное обучение, а для учеников младших классов предусмотрены каникулы.

26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.

За последние сутки в России зарегистрировано 125 836 случаев заражения коронавирусом. В Москве за сутки выявили 21 533 случая. Высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 13 619 случаев, Московской области – 11 475, Пермском крае – 3303, Челябинской области – 3277, Якутии – 3211.

Ранее по теме: В Москве впервые развернули дополнительные койки для заболевших COVID-19 детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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