В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы

26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.