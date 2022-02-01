Рязанская и Свердловская области переводят школьников на дистанционку
Ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей в Свердловской области перейдут на дистанционный режим занятий со 2 по 16 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
«Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант. Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше – со 2 по 16 февраля», — сообщил Куйвашев. Дети младше 17 лет не смогут ходить в торговые центры без родителей, а детям до 18 лет запретят посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что ученики 5-8 классов школ Рязанской области перейдут на дистанционку с 3 по 17 февраля. «Школьники начальных классов, а также старшеклассники, учащиеся 9, 10 и 11 классов, продолжат обучение в традиционном формате. Также на «дистанционку» переводятся все учреждения дополнительного образования детей», — сказал Любимов.
Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что переводят учеников 7-11 классов на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Ученики 1-6 классов продолжат учиться очно. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля.
О внеплановых школьных каникулах из-за распространения коронавируса объявили в Тульской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае. Школьников старшего возраста переводят на дистанционное обучение, а для учеников младших классов предусмотрены каникулы.
26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.