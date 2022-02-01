Рязанская и Свердловская области переводят школьников на дистанционку

«Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант. Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше – со 2 по 16 февраля», — сообщил Куйвашев. Дети младше 17 лет не смогут ходить в торговые центры без родителей, а детям до 18 лет запретят посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ.