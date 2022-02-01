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Рязанская и Свердловская области переводят школьников на дистанционку

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Ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей в Свердловской области перейдут на дистанционный режим занятий со 2 по 16 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

«Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант. Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше – со 2 по 16 февраля», — сообщил Куйвашев. Дети младше 17 лет не смогут ходить в торговые центры без родителей, а детям до 18 лет запретят посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что ученики 5-8 классов школ Рязанской области перейдут на дистанционку с 3 по 17 февраля. «Школьники начальных классов, а также старшеклассники, учащиеся 9, 10 и 11 классов, продолжат обучение в традиционном формате. Также на «дистанционку» переводятся все учреждения дополнительного образования детей», — сказал Любимов.

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что переводят учеников 7-11 классов на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Ученики 1-6 классов продолжат учиться очно. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля.

О внеплановых школьных каникулах из-за распространения коронавируса объявили в Тульской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае. Школьников старшего возраста переводят на дистанционное обучение, а для учеников младших классов предусмотрены каникулы.

26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.

Ранее по теме: В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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