Инфекционист заявил о более быстрой выработке антител к «омикрону» у привитых
Вакцинированные от коронавируса люди быстрее вырабатывают антитела к новому подвиду штамма омикрон – «стелс-омикрону», или BA.2, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Андрея Позднякова. Новый вид «омикрона» был выявлен в январе, он считается более заразным, чем первоначальный «омикрон».
«На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный "омикрон". Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным», — заявил Поздняков.
Он отметил, что многие вакцинированные люди сейчас могут заболеть «омикроном» и получить таким образом иммунную стимуляцию, поэтому новый штамм, возможно, не будет распространяться так быстро и массово, как предыдущие.
По оценке британской службы здравоохранения и агентства по безопасности здравоохранения страны, новый подвид штамма «омикрон», получивший название ВА.2, или «стелс-омикрон», более заразен по сравнению с предшественником ВА.1 – обычным «омикроном» – и имеет симптомы, близкие к первоначальному варианту. Ученые из Ухани, обнаружившие новый подвид штамма, подчеркивали, что вирус нашел способ обходить иммунные антитела человека, обеспеченные вакцинацией.
Данные исследователей из Дании, где вариант BA.2 стал доминирующим, говорят о том, что он в полтора раза заразнее ВА.1. В Великобритании на него уже приходится около 9% новых случаев заражения, в США около 8%. Британская газета Express сообщает, что новый подвид выявлен в 40 странах.
Технический руководитель по реагированию на COVID-19 ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что Всемирная организация здравоохранения не выявила признаков того, что новый подвид «омикрона» более опасен, чем исходный штамм.