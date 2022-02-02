Инфекционист заявил о более быстрой выработке антител к «омикрону» у привитых

Данные исследователей из Дании, где вариант BA.2 стал доминирующим, говорят о том, что он в полтора раза заразнее ВА.1. В Великобритании на него уже приходится около 9% новых случаев заражения, в США около 8%. Британская газета Express сообщает, что новый подвид выявлен в 40 странах.