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Инфекционист заявил о более быстрой выработке антител к «омикрону» у привитых

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Вакцинированные от коронавируса люди быстрее вырабатывают антитела к новому подвиду штамма омикрон – «стелс-омикрону», или BA.2, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Андрея Позднякова. Новый вид «омикрона» был выявлен в январе, он считается более заразным, чем первоначальный «омикрон».

«На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный "омикрон". Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным», — заявил Поздняков.

Он отметил, что многие вакцинированные люди сейчас могут заболеть «омикроном» и получить таким образом иммунную стимуляцию, поэтому новый штамм, возможно, не будет распространяться так быстро и массово, как предыдущие.

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По оценке британской службы здравоохранения и агентства по безопасности здравоохранения страны, новый подвид штамма «омикрон», получивший название ВА.2, или «стелс-омикрон», более заразен по сравнению с предшественником ВА.1 – обычным «омикроном» – и имеет симптомы, близкие к первоначальному варианту. Ученые из Ухани, обнаружившие новый подвид штамма, подчеркивали, что вирус нашел способ обходить иммунные антитела человека, обеспеченные вакцинацией.

Данные исследователей из Дании, где вариант BA.2 стал доминирующим, говорят о том, что он в полтора раза заразнее ВА.1. В Великобритании на него уже приходится около 9% новых случаев заражения, в США около 8%. Британская газета Express сообщает, что новый подвид выявлен в 40 странах.

Технический руководитель по реагированию на COVID-19 ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что Всемирная организация здравоохранения не выявила признаков того, что новый подвид «омикрона» более опасен, чем исходный штамм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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