ВОЗ оценила опасность нового подвида штамма «омикрон»

Ван Керхове при этом заявила, что имеющаяся информация пока ограничена, но первоначальные данные указывают на то, что BA.2 «немного» более заразен, чем исходный вариант «омикрона». Тем не менее, нет никаких признаков того, что BA.2 чем-либо отличается от исходного «омикрона» с точки зрения тяжести течения болезни. По ее словам, ВОЗ работает с учеными всего мира над отслеживанием инфекций, вызванных BA.2, и будет делиться дополнительной информацией по мере ее появления.