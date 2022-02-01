ВОЗ оценила опасность нового подвида штамма «омикрон»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выявила признаков того, что новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 имеет более опасные свойства, чем исходный штамм. Об этом заявила технический руководитель по реагированию на COVID-19 ВОЗ Мария Ван Керхове, передает CNBC.
Ранее британская служба здравоохранения и агентство по безопасности здравоохранения страны заявляли, что новый подвид штамма «омикрон», получивший название ВА.2 или «стелс-омикрон», более заразен по сравнению с предшественником ВА.1 – обычным «омикроном» – и имеет симптомы, близкие к первоначальному варианту. Ученые из Ухани, обнаружившие новый подвид штамма, подчеркивали, что вирус нашел способ обходить иммунные антитела человека, обеспеченные вакцинацией.
Данные исследователей из Дании, где вариант BA.2 стал доминирующим, говорят о том, что он в полтора раза заразнее ВА.1. В Великобритании на него уже приходится около 9% новых случаев заражения, в США около 8%. Британская газета Express сообщает, что новый подвид выявлен в 40 странах.
Ван Керхове при этом заявила, что имеющаяся информация пока ограничена, но первоначальные данные указывают на то, что BA.2 «немного» более заразен, чем исходный вариант «омикрона». Тем не менее, нет никаких признаков того, что BA.2 чем-либо отличается от исходного «омикрона» с точки зрения тяжести течения болезни. По ее словам, ВОЗ работает с учеными всего мира над отслеживанием инфекций, вызванных BA.2, и будет делиться дополнительной информацией по мере ее появления.
Впервые «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября текущего года. Представители ВОЗ пояснили, что у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказывала ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.
23 января Мария Ван Керхове заявляла, что ВОЗ не исключает появления новых, более заразных вариантов штаммов коронавируса. Новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», однако они тоже будут способны обходить иммунитет, пояснила она.