Появилась новая разновидность «омикрона». Чего от нее ждать?Штамм ВА.2 не должен вызвать проблем при высоком уровне коллективного иммунитета
Новый подвид штамма «омикрон», получивший название ВА.2 или «стелс-омикрон», более заразен по сравнению с предшественником ВА.1 – обычным «омикроном» – и имеет симптомы, близкие к первоначальному варианту, сообщила британская газета Express со ссылками на службу здравоохранения и агентство по безопасности здравоохранения страны. Российские эпидемиологи считают, что пока BA.2 не должен вызывать большой обеспокоенности.
Симптомы и заразность
По данным издания, основными симптомами «стелс-омикрона» являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.
Как сообщал ранее Роспотребнадзор, симптомы ВА.1 – это повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.
Данные исследователей из Дании, где вариант BA.2 стал доминирующим, говорят о том, что он в полтора раза заразнее ВА.1. В Великобритании на него уже приходится около 9% случаев, в США около 8%. Express сообщает, что новый подвид выявлен в 40 странах.
В докладе Агентства по безопасности здравоохранения страны также сообщается, что пациенты с подвидом BA.2 заражали членов семьи в 13,4% случаев, тогда как обычный «омикрон» в 10,3%. При этом авторы призывают осторожно интерпретировать результаты ранних исследований, поскольку дальше цифры и выводы могут меняться при выявлении и анализе новых случаев.
Течение болезни и эффективность вакцин
Новый подвид «омикрона» лучше всего исследован в Дании, рассказывает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро – Сибирь» Андрей Поздняков. «Датские коллеги пишут, что у них этот штамм превалирует, но с учетом высокого процента вакцинированных он не вызвал ни роста заболеваемости, ни увеличения числа госпитализаций», – говорит он. По данным Statens Serum Institut на 30 января 2022 г., в Дании полностью привито более 4,7 млн человек, уровень коллективного иммунитета составляет 80,8%.
«По опыту Дании можно сказать, что этот штамм не вызывает проблем при высокой иммунизации населения», – говорит Поздняков.
Предварительные исследования в Великобритании не выявили доказательств того, что вакцины менее эффективны против BA.2, чем против BA.1. После двух доз эффективность вакцины составила 9% и 13% соответственно для BA.1 и BA.2
Эпидемиолог Василий Власов отмечает, что отличия нового подвида от «омикрона» для людей «совершенно не очевидны». «Пока только молекулярные биологи могут достоверно сказать, чем они отличаются. Но молекулярные отличия прямо не ведут к изменению опасности и заразности вируса», – говорит Власов.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 февраля в России за сутки выявлено 125 836 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 663 человека. «Омикрон» зафиксирован в 83 регионах страны. По состоянию на 28 января, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64,4%.