Появилась новая разновидность «омикрона». Чего от нее ждать?

Новый подвид «омикрона» лучше всего исследован в Дании, рассказывает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро – Сибирь» Андрей Поздняков. «Датские коллеги пишут, что у них этот штамм превалирует, но с учетом высокого процента вакцинированных он не вызвал ни роста заболеваемости, ни увеличения числа госпитализаций», – говорит он. По данным Statens Serum Institut на 30 января 2022 г., в Дании полностью привито более 4,7 млн человек, уровень коллективного иммунитета составляет 80,8%.