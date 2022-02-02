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Попова заявила о неспособности «омикрона» проникать в ткань легких

Ведомости

Коронавирус в ходе мутации потерял способность проникать в ткань легких, штамм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни, сообщила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он (коронавирус. – Ведомости) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань», — пояснила Попова.

По ее словам, коронавирус сейчас в основном поражает органы верхних дыхательных путей и вызывает трахеит, а также бронхит у детей. «Омикрон» не приводит к тяжелому течению COVID-19, однако еще не известно, какие могут быть осложнения после него. «Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — подчеркнула Попова.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходятся на штамм «омикрон». Свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно, количество госпитализаций остается стабильным. Ракова также отметила, что в столице есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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