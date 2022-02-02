Попова заявила о неспособности «омикрона» проникать в ткань легких
Коронавирус в ходе мутации потерял способность проникать в ткань легких, штамм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни, сообщила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Он (коронавирус. – Ведомости) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань», — пояснила Попова.
По ее словам, коронавирус сейчас в основном поражает органы верхних дыхательных путей и вызывает трахеит, а также бронхит у детей. «Омикрон» не приводит к тяжелому течению COVID-19, однако еще не известно, какие могут быть осложнения после него. «Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — подчеркнула Попова.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходятся на штамм «омикрон». Свыше 90% пациентов с коронавирусом в столице лечатся амбулаторно, количество госпитализаций остается стабильным. Ракова также отметила, что в столице есть большой запас временных коечных мощностей, которые при необходимости будут введены в строй.