Попова заявила о неспособности «омикрона» проникать в ткань легких

По ее словам, коронавирус сейчас в основном поражает органы верхних дыхательных путей и вызывает трахеит, а также бронхит у детей. «Омикрон» не приводит к тяжелому течению COVID-19, однако еще не известно, какие могут быть осложнения после него. «Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — подчеркнула Попова.