Дело Навального о мошенничестве поступило в суд
В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает ТАСС.
«В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по четырем эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду», — сказал представитель суда.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против Навального в конце 2020 г. Следствие считает, что Навальный из собранных более 588 млн руб. в качестве пожертвований его проектам, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели.
О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая 2021 г. Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка №321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая рассматривала дело об оскорблении Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса Навальный обвинял судью в предвзятости и получил более десяти замечаний, писал ТАСС.
В сентябре Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК). По версии следствия, Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество. СК утверждает, что сообщество было создано с целью изменить основы конституционного строя и подорвать «общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации».
С начала 2021 г. Навальный находится в тюрьме. В феврале прошлого года суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, ранее проведенного под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении около 2,5 года.