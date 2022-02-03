Дело Навального о мошенничестве поступило в суд

С начала 2021 г. Навальный находится в тюрьме. В феврале прошлого года суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, ранее проведенного под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении около 2,5 года.