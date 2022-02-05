В России за сутки выявили 177 282 случая коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 177 282 новых случая коронавируса, умерли от заболевания 714 человек, сообщил оперштаб.
Показатель заболеваемости в очередной раз стал рекордным. Предыдущее наибольшее число новых заражений коронавирусом зафиксировали накануне — 4 февраля оперштаб сообщал о 168 201 случаях.
Количество госпитализаций выросло за сутки на 1,3% и составило 18 032 человека. Полностью выздоровели 60 507 пациентов.
В топ-5 регионов по приросту новых случаев заболевания вошли Москва (+22 444), Санкт-Петербург (+21 780), Московская (+11 701), Челябинская (+4 697) и Воронежская (+4 645) области.
В Москве были госпитализированы 1 566 человек — 7% от числа всех заболевших за сутки. На ИВЛ находятся 576 человек. В столице в течение 24 часов скончались 82 пациента с положительным тестом на COVID-19, у всех была диагностирована пневмония.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.
По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла – 80 446 704 раза, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперштаб.
Всего в России выявлено 12 630 047 случаев коронавируса, за весь период пандемии умерли 334 753 человека.