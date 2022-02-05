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В России за сутки выявили 177 282 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 177 282 новых случая коронавируса, умерли от заболевания 714 человек, сообщил оперштаб.

Показатель заболеваемости в очередной раз стал рекордным. Предыдущее наибольшее число новых заражений коронавирусом зафиксировали накануне — 4 февраля оперштаб сообщал о 168 201 случаях.

Количество госпитализаций выросло за сутки на 1,3% и составило 18 032 человека. Полностью выздоровели 60 507 пациентов.

В топ-5 регионов по приросту новых случаев заболевания вошли Москва (+22 444),  Санкт-Петербург (+21 780), Московская (+11 701), Челябинская (+4 697) и Воронежская (+4 645) области.

В Москве были госпитализированы 1 566 человек — 7% от числа всех заболевших за сутки. На ИВЛ находятся 576 человек. В столице в течение 24 часов скончались 82 пациента с положительным тестом на COVID-19, у всех была диагностирована пневмония.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла – 80 446 704 раза, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперштаб.

Всего в России выявлено 12 630 047 случаев коронавируса, за весь период пандемии умерли 334 753 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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