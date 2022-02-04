Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 64,1%

За минувшие сутки в России выявили рекордно высокое количество новых случаев заражения коронавирусом — 168 201, скончались 682 пациента с COVID-19. Также за сутки в стране были госпитализированы 17 798 пациентов с коронавирусом. За все время с начала пандемии в России зарегистрировали 12 452 765 случаев болезни. 10 449 181 пациент вылечился от вируса, 334 039 – скончались.