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Общество

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 64,1%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщает оперштаб. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад, говорится в сообщении.

«По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла – 80 446 704 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперштаб.

За неделю уровень коллективного иммунитета снизился в семи регионах — Чечне (на 3%), Подмосковье (2,9%), Ненецком автономном округе (2,8%), Белгородской области (1,7%), Москве (1,6%), Севастополе (1,6%) и Ивановской области (1,6%). В шести регионах этот показатель превышает 80% — это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%). Ситуация по коронавирусной инфекции за неделю улучшилась в четырех регионах РФ (Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Чечне), а ухудшилась — в 33.

За минувшие сутки в России выявили рекордно высокое количество новых случаев заражения коронавирусом — 168 201, скончались 682 пациента с COVID-19. Также за сутки в стране были госпитализированы 17 798 пациентов с коронавирусом. За все время с начала пандемии в России зарегистрировали 12 452 765 случаев болезни. 10 449 181 пациент вылечился от вируса, 334 039 – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных