В России за сутки выявили 168 201 случай коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 168 201 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Скончались за сутки 682 пациента с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 12 452 765 случаев болезни. 10 449 181 пациент вылечился от вируса, 334 039 – скончались.
В Москве за сутки выявили 25 019 новых заболевших. 1646 пациентов за сутки были госпитализированы, на ИВЛ находятся 570 человек.
Высокий прирост суточной заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 21 832 случая, Московской области – 11 255, Пермском крае – 4003, Воронежской области – 3921, Самарской области – 3772 случая.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.