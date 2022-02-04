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В России за сутки выявили 168 201 случай коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 168 201 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Скончались за сутки 682 пациента с COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 12 452 765 случаев болезни. 10 449 181 пациент вылечился от вируса, 334 039 – скончались.

В Москве за сутки выявили 25 019 новых заболевших. 1646 пациентов за сутки были госпитализированы, на ИВЛ находятся 570 человек.

Высокий прирост суточной заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 21 832 случая, Московской области – 11 255, Пермском крае – 4003, Воронежской области – 3921, Самарской области – 3772 случая.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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